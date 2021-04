Se billedserie Sådan skal hytterne fra Canopy Life efter planen se ud. Firmaet sigter efter at forstyrre omkringliggende natur mindst muligt, siger deres direktør.Foto: Canopy Life Foto: Maiken Kasdorf

Får særlig tilladelse: Birkendegaard får grønt lys til luksuriøse trætop-hytter

Kalundborg - 14. april 2021 kl. 05:30 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Hvem har ikke i ny og næ drømt om, at når man åbnede øjnene om morgenen, var det omgivet af majestætiske trækroner så langt øjet rækker?

Sådan et scenarie kræver normalt et vist kompromis med komforten, men i fremtiden bliver det formentlig muligt at droppe soveposen, smide sig i en nyredt seng og tage sig et varmt bad med udsigt til den vilde natur, når Birkendegaard sammen med kalundborgensiske Canopy Life efter planen opfører fem luksuriøse trætopshytter på herregårdens arealer.

Den plan godkendte Teknik- og Miljøudvalget på et møde sidste uge.

- Det giver god mening, at man som borger og i forhold til turismen kan komme ud og opleve naturen på den her måde, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Godkendelsen kommer i forlængelse af, at Birkendegaard før påske offentliggjorde planerne om at omdanne 200 hektar af grunden til vild natur, såkaldt rewilding. Jakob Beck Jensen ser udvalgets accept af hytterne som middel til, at Birkendegaard også kan få »lidt økonomi ind i« rewildingprojektet.

- Vi vil gerne komme det i møde, for det taler lige ind i kommunens forsøg på at være landets vildeste, siger Jakob Beck Jensen.

Godsejer Jørgen Faye har tidligere forklaret til Nordvestnyt, at hytteprojektet ikke har betydning for gennemførelsen af naturgenopretningsprojektet.

Sagen kan danne præcedens Fra Kalundborg Kommunes administrative geled var der lagt op til, at Teknik- og Miljøudvalget lige skulle tænke sig ekstra om, før de godkendte ansøgningen.

Det blev nemlig umiddelbart vurderet, at trætophytterne ikke kunne få den nødvendige landzonetilladelse i overensstemmelse med planloven, og derfor skulle Teknik- og Miljøudvalget tage særlig stilling, fordi sagen havde principiel karakter og kan danne præcedens for lignende sager i fremtiden.

Et enigt udvalg var imidlertid villige til at benytte deres ret til at lave en undtagelse for hytteprojektet, hvilket ellers normalt ville kræve en kommunal- eller lokalplan.

- Planloven tager ikke altid højde for at benytte naturen på denne måde (som her, red.). Så i denne sammenhæng giver vi tilladelse, fordi det overordnede projekt ser ud, som det gør, siger Jakob Beck Jensen.

Materialet, som Birkendegaard og Canopy Life har sendt til kommunen, viser, hvordan de fem hytter skal stå på pæle, isolerede og spredt ud over et stort areal på grunden, så oplevelsen bliver så uforstyrret som muligt. Samtidig skal opholdene byde på særligt fokus på natur, mad og aktiviteter fra lokalområdet.

Hanne Olesen (S), næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, påpeger, at godkendelsen ikke er ensbetydende med, at alle, der har et stykke skov eller en tom mark, får lov til at sætte hytter og huse op for at tilbyde naturoplevelser.

- Det er en individuel afgørelse. Tanken er ikke, at man skal have hytter rundt omkring i det åbne land for at sælge pladser. Det ville også være urimeligt over for campingpladserne, siger Hanne Olesen.

Både Hanne Olesen og Jakob Beck Jensen forklarer, at udvalget har sikret, at de fremadrettet også får lignende sager til vurdering, så man undgår et fripas.

- Kommunen skal ikke overplastres. Det skal hænge sammen med meget store arealer, hvor naturen også får lov til at blive vildere. Det er ikke sådan, at vi ser, at alle landmænd i kommunen kan lave det her, siger Hanne Olesen.

Jørgen Faye selv siger til Nordvestnyt, at han gerne vil kende de fulde vilkår bag kommunens godkendelse, før han forholder sig til resultatet.