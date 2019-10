Anne Bogdanova er uddannet i smerteteori, fysiologi og forandringsprocesser, og Louise Berner er uddannet i økonomi, personlig udvikling og spiritualitet.

Få styr på vægt, helbred og glæde

Kalundborg - 14. oktober 2019

Torsdag den 24. oktober klokken 19-21 har man mulighed for at møde to kvinder på Postgården i Kalundborg, som vil dele deres viden og give input til, hvordan man selv kan knække koden og genvinde kontrollen over vægt, helbred og glæde i hverdagen. Billetterne kan købes hos Helsam.

Kvinderne, som er Anna Bogdanova og Louise Berner, gør op med alle dogmatiske regler for, hvad du skal og bør. De har gjort det til deres speciale at gøre livsstilsændringer til noget, som alle kan finde ud af.

De fortæller, at man ofte hører, at 30 minutters motion om dagen gør én sund, men det er urealistisk for langt de fleste, fortæller to eksperter, som har hjulpet mere end 9.000 kvinder med at stå stærkere og komme i form.

- Bevægelse skal være noget, vi ikke kan lade være med. Det skal være noget, vi gør af lyst, ikke af pligt. Noget vi kan gennemføre, uanset hvor lidt overskud eller tid vi har. Noget, der ikke bliver gjort til et kæmpe projekt oppe i hovedet, fortæller Anna Bogdanova, der er specialist i træning, kost og sundhed.

For otte år siden forlod Anna Bogdanova et eksklusivt træningscenter for at forfølge en drøm: At hjælpe langt flere kvinder, end man kan som personlig træner.

Hun har nu sammen med sin forretningspartner Louise Berner og deres team hjulpet mere end 8.000 kvinder med at slippe stress, smerter og overvægt.

Anna Bogdanova så en kæmpe udfordring i den traditionelle trænings- og kostvejledning, og hun har et utal af gange set mænd og kvinder kæmpe med diæter, slankekure og uopnåelige træningsplaner.

- De officielle råd om kaloriefattig mad og 30 minutters daglig træning virker for nogle, men de færreste kan overholde det i længden. De gamle vaner tager over og vi ender med nul træning, overspisning og træthed, fortæller hun.

Og hvorfor er det så, at Anna og Louise lykkes med at fastholde kvinder i en sundere hverdag?

Der er flere lag i det: Annas træning baserer sig på den nyeste forskning om træning, kost og adfærdsændring kombineret med erfaring og sund fornuft. Louise Berner, Annas forretningspartner, hjælper kvinderne til at komme ud af starthullerne og overvinde de mentale barrierer. Det sidste er nemlig lige så vigtigt, understreger Louise Berner.

- Hvis ikke du er sådan én, som træner, så er det ikke nok at få en plan at følge. Det er nødvendigt også at se på de mentale barrierer. Du ved, dem, hvor vi alle bliver som en vrangvillig teenager og nægter at følge planen. Samtidig med, at vi skælder os selv ud for ikke at gøre det, lyder det fra Louise Berner.

I praksis handler det om at tage folk i hånden og hjælpe dem med at gøre livet lettere, så det hele ikke bliver så uoverskueligt - og med til den historie hører, at al træning foregår i hjemmet, så man ikke bliver tvunget ned i et træningscenter.

Træningen er i meget kortvarig - 5-10 minutter om dagen. Der er i øvrigt ikke én tilgang som passer til alle. En person som er aktiv, altid har bevæget sig meget og ikke har de store skavanker, skal starte et helt andet sted, end en person, som har været nede med stress, har smerter og sygdomme.