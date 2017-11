Hanna Vestenaa fortæller, at det er en meget positiv oplevelse at være frivillig i økonomirådgivningen i Infobutikken.

Få økonomirådgivning i Kalundborg

Kalundborg - 26. november 2017 kl. 17:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der rod i økonomien eller er der behov for hjælp til at overskue, hvordan pengene rækker, så er der hjælp at hente i Kalundborg Kommune. Hanna Vestenaa er frivillig i den økonomiske rådgivning og er meget glad for sit frivillige arbejde.

Hanna Vestenaa gik på pension i slutningen af 2016 fra et job som chefkonsulent i Holbæk Kommune. Da dagtimerne ikke længere skulle bruges til at tage til Holbæk og arbejde, besluttede hun sig for at melde sig som frivillig i økonomirådgivningen. En beslutning som hun ikke har fortrudt.

Hanna Vestenaa fortæller, at det er en meget positiv oplevelse at være frivillig. De personer hun har rådgivet lytter og gør en stor indsats for at få økonomien til at lykkes. Det er meget positivt, og det er dejligt at kunne hjælpe mennesker, der gerne vil hjælpes.

- Det giver god mening, og det er dejligt at kunne hjælpe nogen, der har brug for det fortæller Hanna Vestenaa. Jeg får lov til at bruge nogle sider, jeg godt kan lide. Jeg har altid godt kunne lide at få økonomien til at hænge sammen.

Rådgivning i Infobutikken

Økonomisk rådgivning kan handle om den daglige husholdning eller »gammel gæld«, hvad enten den er stiftet som midlertidige forbrugslån, hvor betalingsevnen ikke længere slår til, eller i forbindelse med huskøb og -salg eller lignende. Sociale begivenheder som f.eks. skilsmisse kan også have betydning for økonomien her og nu - og i tiden fremover. Der er rigtig mange grunde til at mennesker søger rådgivning i Infobutikken i Kalundborg.

Hanna Vestenaa møder mange, der er faldet i med de hurtige kviklån.

- Det er meget let at få de hurtige og dårlige lån. Man kan f.eks. låne 20.000 kr. på 10 sekunder og med renter og gebyrer, koster det 50.000 kr. på et år, fortæller Hanna Vestenaa.

Brug for flere rådgivere

Det er nemt og fleksibelt at være frivillig. De personer, der ønsker at få rådgivning, ringer direkte til Dansk Folkehjælp og derefter sendes der en besked til de frivillige rådgivere og de kontakter personen. Hanna Vestenaa rådgiver alene, da hun synes, det er det mest fleksible, men det er også muligt at være to personer, der rådgiver sammen i et team.

Hanna Vestenaa opfordrer alle, der har økonomisk sans og sund fornuft, til at melde sig som frivillig. Der er brug for flere frivillige, fordi stadigt flere efterspørger rådgivning.

Hvis man gerne vil være frivillig, så kan man kontakt Dansk Folkehjælp på telefon eller mail.