Hvis man vil optimere sin virksomhed under coronakrisen, kan erhvervskonsulent David Hindberg fra Kalundborgegnens Erhvervsråd kontaktes.

Få noget ud af en svær situation

Kalundborg - 20. marts 2020

I disse pressede corona-tider, hvor mange arbejder tvunget hjemmefra, kan det være en god anledning til at få kigget indad og få bedre styr på virksomhedens strategi, værdikæde, produktportefølje og lignende, opfordrer Kalundborgegnens Erhvevsråd.

Som et forsøg i tiden under COVID-19 har Erhvervsrådet taget kontakt til SDU i Slagelse og efterspurgt dygtige bachelorstuderende, som alligevel er blevet hjemsendt, og hørt, om der er nogle, som kunne tænke sig et samarbejde med en virksomhed i den kommende tid. Det vil være ubetalt, men forhåbentlig vil virksomheden skrive en anbefaling til CV'et, når perioden er overstået.

Det drejer sig om studerende med fokus på kommunikation, markedsføring og økonomi. Så står din virksomhed og savner sparring inden for disse områder, er det måske en mulighed at få et par andre øjne på virksomheden, og interesserede kan kontakte erhvervskonsulent David Hindberg.

Eksempler på en opgave kan være kommunikation på sociale medier, nyhedsbreve, blogge osv. Det kan også være et skriv om, hvordan virksomheden har grebet COVID-19 situationen an. Og det kan være en gennemgang af en virksomheds målgrupper, med øje for at finde ud af, om der kommunikeres optimalt og en gennemgang af virksomhedens værdikædeaktiviteter for at se, om der er steder, der kan optimeres.

Kontakten med den studerende vil primært være via telefon, videoopkald og/eller mail. Der vil ikke være fysisk kontakt.

