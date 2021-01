Se billedserie Ulrikka Worsøe tilbyder nu, at man kan klare sit hjemmearbejde på vandrerhjemmet.Fotos: Jørn Nymand

Få hjemmekontor på vandrerhjemmet

Kalundborg - 15. januar 2021 kl. 13:34

Aldrig tidligere har så mange danskere passet deres arbejde hjemmefra - og i så lang tid, som det er tilfældet under coronapandemien. For nogle giver det visse udfordringer, hvis man bl.a. ikke kan få den nødvendige ro og plads til at udføre sit job.

Nu har Kalundborg Vandrerhjem imidlertid meldt sig på banen med en oplagt løsning. Der er nemlig ledig kapacitet på vandrerhjemmet, hvor kun omkring halvdelen af de 28 værelser er lejet ud til jyske håndværkere, som overnatter på stedet og bruger resten af døgnets timer til at arbejde i.

- Derfor er vi klar til at leje værelser ud til brug som hjemmekontorer. Det er værelser med god plads, skrivebord, gratis wifi-forbindelse og eget toilet. Her kan man få masser af fred og ro til at passe sit arbejde, fortæller souschef Vicki Andersen, Kalundborg Vandrerhjem.

Man har mulighed for at få det samme værelse hver dag, og på Kalundborg Vandrerhjem tager man naturligvis hensyn til coronaen, og hver dag bliver værelserne sprittet af.

I automaterne på vandrerhjemmet er der mulighed for at købe købe kaffe, te og cola, men madpakken må man selv have med hjemmefra.

- Vi håber meget på, at dette initiativ kan være med til at sætte gang i vandrerhjemmet igen. Vi savner i den grad livet før coronaen, lyder det fra Ulrikka og Jens Worsøe, som driver Kalundborg Vandrerhjem.

Man kan leje hjemmekontoret på dagsbasis og i en uge ad gangen.

- Vi ved jo ikke, hvornår situationen bliver normaliseret igen.

En familie fra Jylland har brugt vandrerhjemmet som hjemmekontor. Det gjorde de, fordi de samtidig kom tættere på deres forældre i Kalundborg, som de så havde lejlighed til at besøge efter arbejdstid.

- Vi er glade for at bo i så stor en industriby, hvor der er behov for så mange håndværkerne langvejs fra, og nu håber vi også, at der er en masse lokale borgere, der kan bruge vores faciliteter til hjemmekontorer, lyder det fra parret bag Kalundborg Vandrerhjem.