Se billedserie Fem teenagedrenge på 17 år havde fundet vejen til hallen efter at have spillet fodbold udenfor, hvor det var blevet koldt. - Vi tænkte, vi prøver lykken i hallen, siger Oliver Toubøl på17 år, der ikke vidste, at der var Åben Hal i Kultur- og Idrætshallerne. Foto: Thomas Olsen

Få gjorde brug af Åben Hal

Kalundborg - 28. december 2019 kl. 16:10 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag omkring kl. 13.30 havde kun ganske få været forbi Kultur- og Idrætshallerne i Kalundborg, hvor der som et eksperiment holdes Åben Hal i dagene fra den 27. december til og med den 30. december fra kl. 10-17.

Tiltaget indebærer ganske enkelt, at alle er velkomne til at benytte hal 2 i tidsrummet. Lørdag lå fire forskellige bolde fremme, som folk kunne benytte sig af til for eksempel at spille håndbold og fodbold, ligesom Dorte Høier fra teknisk service var til stede for blandt andet at håndtere eventuelle konflikter og skabe tryghed i hallen.

Fremmødet var dog ikke prangende. Således havde to veninder, et par med fire børn samt en flok drenge på 17 år været forbi hallen for at spille både basket, fodbold og håndbold, da klokken var 13.30. Men ind imellem var hallen helt tom for mennesker.

Selvom Dorte Høier ikke regnede med at se flere resten af dagen, mente hun dog, at tiltaget var en god begyndelse med mulighed for videreudvikling.

- Om det så bare er de fem, så har de hygget sig. Vi holder åbent alligevel, sagde hun, imens hun kiggede ned på fem teenagere, der øvede sig i at skyde på mål med en fodbold.

Teknisk service er alligevel til stede i hallerne i tidsrummet, hvor der foregår forskellige aktiviteter som bodyfitness, vægtløftning og bueskydning.

Kommunen har med initiativet ønsket at undersøge interessen hos borgerne for at bruge sine ledige faciliteter i ferierne.

Dagene er inddelt tematisk. Søndag lægges der for eksempel op til at medbringe rulleskøjter, løbehjul og skateboard, hvor der står volleyball og basketball på programmet mandag.