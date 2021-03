Få fransk kvalitetsvin bragt lige til døren

Hos Goosmann Vin arbejder man efter den filosofi, at man udelukkende importerer vin fra mindre producenter, hvor man kender mennesker og produktionsmetoderne godt, og dermed altid kan stå inde for kvaliteten.

Og disse kvalitetsvine vil man gerne have ud til endnu flere kunder ved bl.a. at lave et nyt tiltag senere i løbet af foråret og sommeren, hvor man tilbyder levering til døren, og det gælder både døren i sommerhuset og døren i privatboligen indenfor Kalundborg Kommune. Eneste krav er, at man minimum køber seks flasker.