Få det fikset-puljen støtter tre Havnsø-projekter

Borgerne har nemlig fået bevilget penge fra Få det fikset-puljen til at forskønne havneområdet med bænke, grillareal og blomsterkummer, ligesom der skal etableres en legeplads på østmolen og en vandtrampolin ud for vestmolen.

- Jamen det var jo dejligt, det har været en langstrakt proces med en god udgang. Og det gør jo, at vi kan komme i gang nu, siger Søren Møberg og fortæller, at forskønnelsen af havnen og legepladsen allerede kan stå klar i juli, hvis alt går efter planen.

- Vi tror på, at det bliver et stort turistår, det er jo ikke muligt at komme andre steder hen. Derfor vil vi jo gerne have det etableret, siger han.