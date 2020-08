Det er et år siden, at FGU i Svebølle slog dørene op. Et år efter har skolen nu indgået et samarbejde med kommunens ungdomsuddannelser for at skabe en god overgang fra den ene uddannelse til den anden. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: FGU indgår samarbejde får at sikre færre frafald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FGU indgår samarbejde får at sikre færre frafald

Kalundborg - 26. august 2020 kl. 12:32 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er, når elever overgår fra den ene uddannelse til den anden, at risikoen for frafald er størst, oplyser Jørgens Ravnsbæk Andersen, der er direktør på FGU Nordvestsjælland.

Derfor har skolen i august startet et nyt tre ugers kombinationsforløb, der skal sørge for at fastholde eleverne, når de overgår fra FGU i Svebølle til en af kommunens ungdomsuddannelser.

I stedet for at slippe eleverne helt, når de forlader FGU, er forløbet tilrettelagt, så FGUs vejledere stadig har kontakt til eleverne, efter de er startet op på EUC Nordvestsjælland eller en anden ungdomsuddannelse.

- De følger fuldstændig de andre elever på ungdomsuddannelsen, men vi følger dem også, så vi har hånd i hanke med dem, forklarer Jørgen Ravnsbæk Andersen.

FGUs vejledere er også i kontakt med den nye uddannelsesinstitutions vejledere for at drøfte, hvordan det går med den pågældende elev.

- På den måde sikrer vi os, at vores tidligere elever kommer rigtig godt i gang med en anden ungdomsuddannelse, siger direktøren.

Forløb foldet ud på EUC

I første omgang er forløbet blevet foldet ud i samarbejde med EUC Nordvestsjælland, men planen er, at det også skal udbredes til VUC og de gymnasiale uddannelser.

Af de 263 elever, som havde været tilknyttet FGU i Svebølle, siden skolen åbnede i august og frem til slutningen af juli, er 42 elever nu startet på en ungdomsuddannelse.

Mange af dem er overgået til EUC Nordvestsjælland i denne måned i forbindelse med starten på et nyt skoleår, og det er i den forbindelse, at det nye forløb for første gang bliver afprøvet i praksis.

- Det er første gang, at vi bruger det nu. Vi forventer, at det virker, for statistisk ved man, at det er der, at der sker et skred i forhold til frafald, siger direktøren.

Ud over de 42 elever er 13 elever startet i job siden august 2019.

Alle elever skal videre

Kigger man et år ud i fremtiden, er forhåbningen, at de 150 elever, der startede på FGU i Svebølle i august 2019, alle er startet i arbejde eller på en ungdomsuddannelse til den tid.

Indtil videre gælder det 28 af dem, hvor fem er startet i arbejde og 23 på en ungdomsuddannelse.

- Vores politiske målsætning er, at alle skal i job eller uddannelse, siger Jørgen Ravnsbæk Andersen, der dog hæfter sig ved, at et succeskriterium for skolen også er at skabe et godt læringsmiljø og bygge de unge op som mennesker, så de kan være »styrmænd i deres eget liv«.

Hvis den unge ikke er overgået til enten job eller ungdomsuddannelse efter to år, kan skolen i samarbejde med ungeindsatsen forlænge FGU-forløbet ud fra den enkeltes behov, forklarer direktøren.

- Der kan jo så være mulighed for forlængelse, når der er individuelle ting, der taler for det. Men målet er selvfølgelig ikke, at der er nogen, der bliver forlænget, siger han.

I august er 42 nye elever netop startet op på FGU i Svebølle.