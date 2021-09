FGU Nordvestsjælland holder vælgermøder på skolerne i Svebølle, Fårevejle og Holbæk. Billedet er fra et tidligere vælgermøde i Svebølle. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: FGU Nordvestsjælland holder tre vælgermøder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FGU Nordvestsjælland holder tre vælgermøder

Kalundborg - 06. september 2021 kl. 05:28 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Når der er kommunalvalg den 16. november, har eleverne på FGU Nordvestsjællands tre skoler haft mulighed for at møde nogle af de politikere, der stiller op til valget. For flere af skolens elever vil det være første gang, de skal i stemmeboksen og sætte deres kryds.

FGU Nordvestsjælland lægger nemlig lokaler til tre vælgermøder i Holbæk, Fårevejle og Svebølle med deltagelse af kandidater til det kommende kommunalvalg.

De tre vælgermøder vil alle blive holdt med temaerne: Unge og uddannelse, manglende fritidstilbud til unge over 18 år især i de mindre byer samt at demokrati er vigtigt for vores samfund.

Skolen har valgt, at vælgermøderne især skal handle om de tre ovenstående temaer, fordi uddannelse af kommunens unge er FGU Nordvestsjællands grundlag, demokrati beskæftiger FGU sig med i PASE-undervisning (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) og fritidstilbud til unge over 18 år er ønsker fra eleverne.

Klassiske vælgermøder

Skolen har også valgt at lægge vælgermøderne i skoletiden, fordi skolen gerne vil inddrage eleverne.

Mange af eleverne har aldrig været til et vælgermøde og flere af eleverne er førstegangsvælgere.

- Jeg er synes, det er et rigtigt godt eksempel på, hvordan vi kan introducere vores elever til demokrati og vores folkestyre. Og så er det jo oplagt, at vi holder vælgermøder, når mange af vores elever er førstegangsvælgere, siger Jørgen Ravnsbæk, der er direktør på FGU Nordvestsjælland.

Eleverne vil blive præsenteret for et klassisk vælgermøde, hvor politikerne sidder bag lange borde på et podie med deres valgplakat stående foran dem. På et klassisk vælgermøde hører der også en ordstyrer til, det vil være den enkelte skoles lokale leder, der vil sørge for at holde gang i spørgelysten. Og debatten.

Det første vælgermøde bliver holdt torsdag den 28. oktober på FGU Nordvestsjællands skole i Svebølle, hvor kandidater til kommunalvalget i Kalundborg Kommune stiller op.

Næste vælgermøde bliver holdt en uge efter, torsdag den 4. november også på skolen i Fårevejle, hvor det er kandidater til valget i Odsherred Kommune, der kommer.

Mens det tredje og sidste vælgermøde bliver holdt i Holbæk fredag den 5. november i Multisalen ved siden af skolens café, Værftscafeen, på Holbæk Havn. Her vil det selvfølgelig være kandidater til valget i Holbæk Kommune, som kommer.