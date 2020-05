Expert åbner i Gørlev

Den helt store ombygning hos Punkt1 og Lysmesteren i Gørlev er gået i gang. Lige nu rummer bygningen på Kirkevangen 29 A begge de to butikker, men planen er, at man udvider med endnu en butik - nemlig en mini-udgave af en Expert-butik, så man fremover også kan sælger bl.a. tv, telefoner, computere og meget andet elektronik.

Expert er ejet af POWER A/S, som er en del af POWER International AS. Expert er en af Europas største elektronikkæder med mere end 7400 butikker fordelt over hele verden. Det giver POWER A/S en solid indkøbskraft, der sikrer, at virksomhedens kæder kan tilbyde forbrugerne kvalitetsprodukter til meget konkurrencedygtige priser.