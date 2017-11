Eventyrlig og farverig jul i Birkegårdens Haver

- Sidste år meldte vi ud, at vi ikke længere ville have juleåbent, men man har jo et standpunkt, til man tager et nyt. Derfor har vi indledt et samarbejde med STC Scener Lys & Lyd, en topprofessionel leverandør, der bruger avanceret lysteknologi til at skabe en helt speciel stemning og farverig jul i haverne. Julemåneden er en skøn tid, hvor vi får mulighed for at skabe julemagi for vores gæster. Det er vi glade for, at vi kan fortsætte med. Det bliver en eventyrlig oplevelse, som vi glæder os til at dele med gæsterne, siger Merry Sørensen fra Birkegårdens Haver.