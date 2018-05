Lørdag den 16. juni arrangerer Friskolen på Røsnæs adventuredag for de 11- til 13-årige. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Eventyrdag på Røsnæs

Kalundborg - 29. maj 2018 kl. 12:57 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver gang i den på Røsnæs den 16. juni, når Friskolen på Røsnæs inviterer børn fra hele kommunen til Røsnæs Adventure.

- Det bliver en dag med spændende udfordringer, hvor man kan afprøve sit mod, styrke, samarbejde, teknik og intelligens. Opgaverne er til vands, lands og i højden og med transportformer som løb, cykling og padling. Vi forsøger at sammensætte et program, hvor alle kan være med og have noget de er gode til, fortæller Johannes Ravn, der er ansat som lærer på den nye friskole, og som er ankermand på adventuredagen.

Dagen retter sig mod de lidt ældre børn mellem 11 og 13 år.

- Vi vil gerne give dem en sjov og anderledes dag, og samtidig en smagsprøve på, hvad Røsnæs og vores nye skole har at byde på, fortæller Johannes Ravn.

Friskolen på Røsnæs har allieret sig med forskellige, lokale foreninger, som er med til at arrangere dagens aktiviteter.

- Vi har for eksempel en aftale med spejderne om, at de står for en af posterne. Vi arbejder også på at få aftaler i stand med andre lokale foreninger, men de er endnu ikke helt faldet på plads, fortæller Johannes Ravn.

Adventuredagen kommer til at foregå som et stjerneløb med to forskellige centrummer.

- Vi tager udgangspunkt i Røsnæs Skole og i Aktivitetshuset på Røsnæs Havn. Det sidste er dog afhængigt af vejret. Hvis vi har kraftig vind fra nord eller øst, flytter vi til Sønderstrand, fortæller Johannes Ravn.

Adventuredagen foregår den 16. juni mellem 10.00 og 15.00. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.