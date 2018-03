Se billedserie Agnes Fogh Schmidt fra Multihuset er en af dem, som hjælper 9.klasserne. Foto: Hans Jørgen Johansen

Eventplaner på Herredsåsen

Kalundborg - 21. marts 2018

Der bliver i disse dage brainstormet og idéudviklet på livet løs på Skolen på Herredsåsen.

I Hus 3, hvor de ældste elever huserer, flyder det med farvefulde post-it-sedler, plancher og løse tanker, for 9. klasserne bruger nemlig hele ugen til at udvikle idéer om events for unge. Til sidst skal den bedste idé resultere i et arrangement for hele Kalundborgs ungdom, som den vindende gruppe får 10.000 kroner til at skabe.

Skoleeleverne får hele ugen hjælp fra lærere og frivillige fra Multihuset i Kalundborg, som har erfaring med at planlægge arrangementer, lægge budgetter, og lave promovering.

Samtidig kommer der oplægsholdere udefra, som kan inspirere de unge til at tænke i nye baner.

- Eleverne arbejder tværfagligt og bruger for eksempel deres evner i dansk og matematik til at lave reklame og lægge budget for det, de gerne vil lave. Vi hjælper dem med at spore sig ind på, hvad de synes kunne være spændende at arbejde med ud fra deres egen aldersgruppe, siger Agnes Fogh Schmidt, der er en af de unge fra Multihuset, som hjælper til i idélaboratoriet.

Da Nordvestnyt var på besøg i den tidlige fase, var der mange forskellige idéer kastet op i luften, og det spændte lige fra grillhygge over ungdomscasino til cykelløb rundt i landskabet.

Hvilken idé, der er den bedste, afgøres ved en finale på fredag i skolens kantine, hvor en dommerkomité skal vælge mellem fem udvalgte idéer fra de forskellige klasser.

- Den gruppe, der vinder, får så præmien og hjælp fra os multier til at føre projektet ud i livet, siger Agnes Fogh Schmidt, der dog også ind i mellem må tage de realistiske briller på.

- En af grupperne ville lave koncert med Christopher (popstjerne, red.). Der rækker 10.000 kroner nok ikke så langt, griner hun.

Eleverne kan godt lide at få et afbræk i den daglige undervisning.

- Det er meget fedt at have frie hænder og selv kunne sætte sit præg på, hvad der skal ske. Det er også sjovt at lave noget andet, end det vi normalt gør, siger Andreas Rysgaard.