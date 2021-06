Eva Flyvholm, MF, Enhedslisten (transportudvalget): - Især Socialdemokratiet og Venstre kan godt se, at de vil blive hamrende upopulære især på Røsnæs og Samsø, hvis der kommer en Kattegatbro, så derfor prøver de også at skubbe den offentlige debat til efter valget. Foto: Karina Tengberg

Eva Flyvholm (Enhedslisten): - Kattegatbroen spøger i kulissen

Kalundborg - 29. juni 2021 kl. 08:26

Officielt var Kattegatbroen ikke på bordet under de forhandlinger, som nu er afsluttet. Men den spøger i kulissen.

Det mener Eva Flyvholm, Enhedslisten, valgt i Kalundborg/Odsherredkredsen og med plads i i Transportudvalget.

- Jeg har en helt klar fornemmelse af, at Kattegatbroen spøger i skyggerne, og det er dybt bekymrende. For eksempel trækker det ud med at få gang i togfondens projekter, og det er da nok fordi man lurepasser, og vil vente lidt med at se på, hvad der skal laves eller droppes, hvis der kommer en bro. Vores forhandlere i Enhedslisten har da også meldt meget klart ud, at vi ikke vil have en Kattegatbro, og at der skal sættes gang i alle togfondens projekter hurtigst muligt.

Eva Flyvholm fortsætter:

- Transportministeren (Benny Engelbrecht, S) siger, at de ikke har taget stilling til Kattegatbroen endnu. Men det er et klassisk politiker-trick, at man trækker beslutningerne i langdrag, og bliver ved med at sige »næh nej, det har vi slet ikke taget stilling til« - og bang, så pludselig ligger det på bordet, og så har borgerne meget kort tid til at protestere, før det bliver pløjet igennem. Det er lusket, at man ikke vil bekende kulør, og det er jo også derfor, vi skal gå hårdt til dem nu.

- Man skal heller ikke glemme, at en helt central spiller i forhandlingerne både nu og fremover er Finansminister Nicolai Wammen (S), der er tidligere borgmester i Århus og allerede for 10 år siden havde Kattegatbroen som et af sine varmeste valgløfter, så der er ingen tvivl om, hvor han står. Men det kan ikke passe, at vækst og storbyinteresser igen skal sættes over naturen, klimaet og livet på landet, siger Eva Flyvholm.

Belejligt

- Lige nu bliver der lavet en forundersøgelse af Kattegatbro-projektet, og resultatet af den er belejligt lagt til først at komme efter kommunevalget i efteråret. Især Socialdemokratiet og Venstre, men også flertallet af de andre partier, kan godt se, at de vil blive hamrende upopulære især på Røsnæs og Samsø, hvis der kommer en Kattegatbro, så derfor prøver de også at skubbe den offentlige debat til efter valget. Men jeg synes, at folk fortjener at vide, om de er købt eller solgt, før de stemmer, siger Eva Flyvholm.

