Et stærkt bidrag til vækst

Med et miks af ejer- og lejer-indsats samt brug af flere netværk er det på lidt over et år lykkedes at vende udlejningssituationen for udlejningscentret Casa Danica i Kalundborg fra »mellemgod« til nu tæt på udsolgt.

For et år siden var cirka halvdelen af Casa Danicas 30.000 kvadratmeter under tag i brug, og nu er der blot 2000 ledige kvadratmeter tilbage:

- Og de skal også lejes ud, fastslår Niels Jørgensen, som er en af de fire ejere af Rent Holding, som er selskabet bag Casa Danica. Niels Jørgensen er også direktør i firmaet Multi-Tech.