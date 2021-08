Et snapshot af Røsnæs vilde natur

Se billedserie En gruppe af naturinteresserede der talte alt fra biologer og botanikere til en selverklæret kratlusker, forsøgte i løbet af et par timer at danne sig et overblik over dyre- og plantelivet på de godt 14 hektarer jord ved en gammel gård på Røsnæs. Gården er en del af et privat rewilding projekt, hvor naturen skal føres tilbage til sin oprindelige tilstand. Foto: Thomas Rye

Kalundborg - 05. august 2021

Der kan findes mange arter og forskellige planter på et ganske lille område, hvis man ellers ved hvor man skal lede.

Den lille, støvede grusvej som leder fra Bjørnstrup og ud til gården på adressen Røsnæsvej 400 er normalt ikke den mest trafikerede, men forleden kørte bil efter bil ned ad vejen, indtil gårdspladsen foran den gamle trelængede gård var fyldt til randen.

Årsagen var at der var inviteret til bioblitz på gården, og det tiltrak naturkyndige mennesker fra nær og fjern til Røsnæs.

En bioblitz er et koncept, udviklet i USA, hvor en gruppe forsøger at kortlægge og danne sig et billede af dyre- og plantelivet i et afgrænset område.

- Det bliver kun et snapshot af, hvad der findes af arter og planter, deraf ordet blitz, men det kan på sigt være med til at give os et billede af udviklingen af biodiversiteten i området, forklarer David Katznelson, der som indehaver af gården og de 14,5 tilhørende hektar jord var vært for dagens arrangement.

Blandt de fremmødte var både professionelle biologer og botanikere, flere uddannede anlægsgartnere og en enkelt selverklæret »kratlusker«. Omkring 20 mødte op, alene bundet sammen af deres interesse for dyrelivet og naturen.

Biolog Peter Jannerup, der til daglig arbejder for Kalundborg Kommune, var blandt deltagerne. Sammen med Shila Jensen gik han ned for at undersøge dyrelivet i og omkring en lille sø, som ligger midt i området.

- Søen ligger i en fordybning midt i en gammel mark, og det bærer den tydeligt præg af. Den er stærkt overnæret og fyldt med alger, konstaterer biologen.

En pludselig lyd får Peter Jannerup til at tysse på sit følge. To klokkefrøer har gang i en livlig dialog i søen, og Peter Jannerup vover sig helt ud i vandet, for at finde frem til de ivrigt snakkede padder.

Klokkefrøerne er dog ikke samarbejdsvillige denne dag, og gemmer sig hver gang, Peter Jannerup er ved at komme tæt på. Til gengæld finder han flere andre dyr i vandet.

Blandt andet de små vandrøvere, der er kendt for deres smertefulde bid, en stor guldsmedelarve, der lever godt af de mange dyr i søen samt en lille ildfugl, der er blandt de mere almindelige sommerfugle som man finder i Danmark.

Peter Jannerup og Shila Jensens fund bliver omhyggeligt registreret og tilføjet til hjemmesiden arter.dk, hvor andre naturinteresserede kan følge med i, hvad der findes af dyre- og plantearter rundt om på Røsnæs og i resten af Danmark.

Det samme gør alle de andre fund, som de andre deltagere i bioblitzen gør i løbet af dagen. Derudover udveksler deltagerne også ivrigt erfaringer, og ikke mindst David Katznelson er meget interesseret i dagens fund.

Han købte gården og den tilhørende grund den 1. januar 2020. Planen var, at han ville forsøge at genoprette det naturlige, vilde økosystem i området, det som med et engelsk udtryk kaldes »rewilding«.

Corona-epidemien der ramte Danmark og resten af Europa få måneder senere var imidlertid en uforudset forhindring for projektet.

David Katznelson bor nemlig til daglig i England, og pludseligt var det ikke så let at rejse mellem de to lande. Derfor var han nødt til at overlade arbejdet på gården til en række hjælpere, bosat i Danmark, med hans nevø Joshua Raymond i spidsen.

- Min familie og jeg har holdt vores sommerferie i Danmark. Det har været pragtfuldt endelig at få mulighed for at være en del af arbejdet på gården, siger han.

Projektet er i løbet af sommeren kommet så langt, at der i løbet af den kommende måned skal opsættes hegn rundt om området, hvorefter fire vilde, islandske heste skal slippes løs.

Tanken er, at hestene gennem deres græsning på en naturlig måde er med til at holde buske og træer nede, så der kommer mere lys til området. Det skaber igen grobund for flere planter og et mere varieret dyreliv.