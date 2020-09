Kalundborg Kunstforening tiltrak i 2018 op imod 12.000 gæster til de mange aktiviteter under Lundbye-festivalen, blandt andet udstillinger i Bispegården, og det er en del af begrundelsen for tildelingen af Kondensatprisen 2020. Foto: Søren Kloster Sørensen

Et skulderklap: Stor pris til kunstforening

- Kalundborg Kunstforening har gjort et kæmpe arbejde med at sætte Kalundborg på det kunstneriske danmarkskort, og det vil vi gerne anerkende med årets kondensatpris.

- Samarbejdet fungerer fortrinligt og giver borgere, kunstnere og besøgene muligheder for at nyde udstillinger på et højt fagligt niveau, mente borgmesteren.

- Vi er meget glade for prisen. Det er et stort skulderklap. Når nogle udefra synes, at det vi laver, er godt, kan vi ranke ryggen og tænke, at vi går den rigtige vej, siger Peer Lysemose, formand for Kalundborg Kunstforening.