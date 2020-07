De tager det første step på jubilæumsturen her på egnen: Keld og Hilda Heick og Mickey Pless.PR-foto

Et scoop i Ubby: Keld og Hildas jubilæumsshow skydes i gang her

Kalundborg - 14. juli 2020

60+40=100 år. Titlen på den jubilæumsturné, Keld og Hilda Heick i februar indleder i Danmark.

Det gør de med afsæt i Ubby, hvor den landsdækkende turné bliver skudt i gang.

Her optræder de den første af alle de mange aftener, turnéen kommer til at strække sig over.

60+40 = 100 år, fordi det næste år er 60 år siden, Keld Heick havde sin debut, og 40 år siden Hilda Heick første gang optrådte sammen med ham.

Med Mickey Pless som akkompagnatør vil de servere evergreens og anekdoter i forbindelse med den store ældrefest i Hvidebæk Hallen i Ubby.

Han er ekstra glad - Det er et scoop, at første optræden med jubilæumsshowet bliver hos os, jubler Niels-Erik Sørensen, formand for H.F. Vestsjællands Venner og tovholder for ældrefesten.

Heick'erne er et af de helt store navne, og Niels-Erik Sørensen, som plejer at være en glad mand, lægger ikke skjul på, at han er ekstra glad for at have landet entertainerparret:

- Jeg er lykkelig over, at det er lykkedes.

Festen finder sted torsdag den 4. februar 2021.

Billetter revet væk Ved ældrefesten i februar i år deltog 750. Billetterne var udsolgt efter kun to og en halv time.

- Igen i år åbnes for billetsalget den 1. november. Hvor mange, der kommer til salg, tør jeg ikke sige nu. Vi ved endnu ikke, hvordan restriktionerne ser ud til den tid, siger Niels-Erik Sørensen.

Han oplyser, at der ud over Keld og Hilda Heick også vil blive budt på anden underholdning. Hvilke navne, det er, er endnu ikke på plads.

Musikalsk fest Det bliver glimt fra et langt livs musikalske festfyrværkeri, publikum kommer til at opleve i Keld og Hilda-­showet.

Pigtrådstoner fra 60'erne. Historien om, hvordan der gik »gadekær i pigtråden«, og hvordan Keld & The Donkeys skrev dansk musikhistorie.

Hits som 'Ved landsbyens gadekær', 'Ganløse Vanløse' og 'Jeg ringer på fredag' blev ørehængere.

Publikum får også historien om, at det først efter fem års overtalelse lykkedes at få Hilda Heick til at komme med og synge.

Melodi Grand Prix-nostalgi står den selvfølgelig også på i Ubby: Keld Heick har haft sange med i det danske grand prix ikke færre end 32 gange.

Musikken bliver krydret med gode historier og pudsigheder fra et langt liv for parret, som hele Danmark er på fornavn med.