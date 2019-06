Se billedserie Journalist og forfatter Lea Korsgaard, der er redaktør for den digitale avis Zetland var årets tale ved grundlovsmødet på Ubberup Højskole. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Et opgør med den moderne kynisme

Kalundborg - 05. juni 2019 kl. 21:55 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis nogen havde fået den tanke, at det kunne være svært at samle folk til et grundlovsmøde på en valgdag, så havde nogen i den grad undervurderet de traditionsrige grundlovsmøder på Ubberup Højskole.

Et stort publikum var mødt op i haven bag højskolen, da formand for højskolens bestyrelse Jørgen Faye onsdag sidst på eftermiddagen bød velkommen til det 13. grundlovsmøde på Ubberup Højskole.

Gennem årene har skolen haft besøg af en bred vifte af talere, der spænder lige fra Master Fatman til Connie Hedegaard.

- Sidstnævnte var her dog ikke i sin rolle af politiker, for lige fra starten har udgangspunktet for vores grundlovsmøder været, at de skulle være apolitiske og kunne samle folk på tværs af partiskel og politiske holdninger, sagde Jørgen Faye i sin velkomst til de fremmødte.

Årets taler var ingen undtagelse. I år kunne Ubberup Højskole præsentere journalist og forfatter Lea Korsgaard, der er chefredaktør for den digitale avis Zetland, og som blandt andet har skrevet bøgerne »Den der råber lyver«, »Orgasmeland »og biografien »Ghita« om den danske skuespillerinde Ghita Nørby.

Lea Korsgaards grundlovstale tog udgangspunkt i hendes møde med en ung kvinde, som beskrev sig selv som pessimist og kyniker.

- En ung kyniker er noget af det mest tragiske jeg kan forestille mig. En gammel kyniker har dog gjort sig sine erfaringer med verden, men en ung kyniker er i krig med sin fremtid, mente Lea Korsgaard.

Hendes grundlovstale var et langt opgør med den kynisme, som hun mente fyldte alt for meget i nutidens samfund, og en opfordring til at turde engagere sig og gøre noget med sit liv, også selvom det indimellem koster nogle nederlag.

- Kynismen har alt for gode vækstbetingelser. Politikere beskylder konstant hinanden for at lyve og i mit eget fag er der højt betalte kynikere, som lever af deres kynisme. Men kynikeren møder vi også til forældremøder, generalforsamlinger og derhjemme i sofaen. De har det til fælles, at de kritiserer og siger nej til alting, og aldrig selv sætter noget på spil. Men det er ikke dem som har sagt nej, som har været med til at forme vores historie, sagde Lea Korsgaard.

- Vi skal i stedet have et samfund, hvor man hylder modet til at turde forsøge at gøre en forskel. Vi skal turde gå ud i offentlighedens arena, også selvom det kræver kamp og vi risikerer nederlag. Ansvaret for vores samfund og demokrati hviler ikke kun på de politikere vi vælger i dag. Hvis vi skal have et sundt og velfungerende demokrati, så har vi alle et ansvar for at engagere os, sagde Lea Korsgaard.