Et næsten mirakuløst årsregnskab: Se hvorfor

Regnskabet viste, at Kalundborg Kommune kom ud af 2020 med et overskud på 204,0 millioner kroner, hvilket er 59,4 millioner kroner mere end der oprindeligt var budgetteret med.

- Tager man alle indtægter minus alle udgifter, afdrag på lån og andet, så ender vi på mirakuløs vis op med 7.000 kroner til overs. Det er helt utroligt at ramme så tæt på nul, når man tænker på, at det er ud af beløb i størrelsesordenen omkring 3,5 milliarder, sagde borgmesteren.

Resultatet skyldes, at Kalundborg Kommune har brugt overskuddet på at afdrage på en række lån.

- Da epidemien indtraf forventede man en væsentligt større ledighed. For at imødekomme det, fik kommunerne udbetalt et større tilskud til at dække de forventede udgifter. Imidlertid gik det Kalundborg væsentligt bedre på dette område, så derfor ender vi med en bedre økonomi, forklarede han.