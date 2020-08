Efter en kort instruktion var Martin Damm i stand til at betjene den store gravemaskine og tage et stort første spadestik.Foto: Anders Ole Olsen

Et meget stort første spadestik

I Klostermosen i Kalundborg blev der mandag formiddag taget et meget stort spadestik. Det var borgmester Martin Damm, der klarede det første spadestik til en ny daginstitution med en gravemaskine.

Daginstitutionen, der kommer til at hedde Buldervang, opføres efter et koncept, der skal bruges flere steder i kommunen og næste gang i Svebølle, fortalte borgmesteren:

- Den nye daginstitution i Kalundborg, der skal være klar i juni 2021, bliver på 1100 kvadratmeter, og den kommer til at koste 26 millioner kroner. De pavillioner, der hidtil er blevet benyttet, er på 647 kvadratmeter, nævnte Martin Damm, som mener, at det bliver en stor forbedring for både børn og personale.