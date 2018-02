Se billedserie Det er den 125 år gamle Kapellanbolig i Ubberup, der er omdrejningspunktet for foredraget 28. februar

Et hus, der fortæller historier

Omme bag ved valgmenighedskirken i Ubberup ligger et stort hus. Det er bygget af gule mursten og ligger med udsigt over markerne mod syd. Huset går under navnet Kapellanboligen, fordi det i sin tid blev bygget til en kapellan, eller hjælpepræst, som vi ville sige i dag.

Kapellanen hed Carl Koch, og han blev i 1888 ansat til at hjælpe valgmenighedspræst V. J. Hoff. Menigheden var så glade for deres hjælpepræst, at de besluttede at bygge et fint hus til ham bag ved kirken. I 1893 stod Kapellanboligen færdig og Koch flyttede ind med sin familie. Kapellanboligen nåede dog kun at huse sin kapellan i ét år, for allerede året efter, i 1894, skiftede pastor Hoff embede og blev præst i Grundtvigs gamle kirke, Vartov i København. Kapellan Koch blev nu den nye præst i Ubberup Valgmenighed og flyttede derfor op i præstegården.

Samlingspunkt for kulturpersonligheder

Kapellanboligen beholdt dog sit navn og har stædigt gjort det gennem alle sine 125 år. Huset er nu delt op i tre lejemål og har gennem årene været lejet ud til mange forskellige mennesker, blandt andre maleren Joakim Skovgaards to døtre, Eline og Marie Skovgaard. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var valgmenigheden og Ubberup Højskole nemlig samlingspunkt for mange af datidens store kulturpersonligheder, kunstnere og komponister, som kom på besøg eller boede der i kortere eller længere tid.

- To dygtige og videbegærlige folk fra valgmenigheden, Beate Fog-Larsen og Jens Birk Kristoffersen, har sat sig for at grave i, hvad Kapellanboligen gemmer på af spændende historier. På baggrund af deres grundige arbejde har de sammensat et foredrag, hvor de fortæller om huset og om nogle af de mennesker, som har boet der gennem dets 125 år lange historie. Foredraget giver naturligvis indblik i valgmenighedens historie, men vil være yderst relevant for alle med bred lokalhistorisk interesse. Foredraget holdes i valgmenighedens samlingssal onsdag den 28. februar kl. 19, og alle er velkomne, oplyser valgmenighedspræst Anna Monrad.