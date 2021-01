Artiklen: Et himmelsk vinterdyp

Vandet er kun to grader varmt denne lørdag morgen, men de tre vinterbadere plasker rundt i vandet, så man skulle det var en helt almindelig varm sommerdag.

- Det er bare lækkert, lyder det fra Ole Vestbøll, som er formand for Isfuglene, vinterbadeklubben ved Gisseløre, som har eksisteret siden 2010.

Alle tre har neoprenbadesko på, og Else Marie Grue har også handsker på.

Klubben holder til på Radiovej i Kalundborg, hvor klubben har omklædningsrum med brusebade for mænd og kvinder, men de er i øjeblikket lukket på grund af coronasituationen.

Selvom medlemstallet ikke er steget hos Isfuglene, kan Ole Vestbøll se, at der er flere, som er begyndt at vinterbade i coronatiden.

For Helle Madsen er antallet også gået op, nu hvor hun arbejder hjemmefra.

Hvis man kunne tænke sig at blive vinterbader, foreslår Ole Vestbøll, at man bare bliver med at bade efter sommeren, så man vænner sig til de lavere temperaturer.