Se billedserie Kåre Antonsen med to motorsave - en med stor motorkraft til den professionelle og en mindre til de kunder, som har brug for at skære grene og fælde mindre træer i haven. Foto: Jørn Nymand

Et endnu bredere sortiment til havefolket

Kalundborg - 22. januar 2018 kl. 18:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de snart fire år, som Kåre Antonsen har drevet sin store butik på Elmegade 38 - Kalundborg Skov Park Have - har der altid været et stort udvalg af alle de nødvendige redskaber og maskiner, der skal bruges, når man arbejder i haven eller i skoven. Nu har han gjort dette udvalg endnu større for at kunne tilfredsstille de kunder, der eksempelvis lige skal have en lille motorsav til lidt havebrug og dem i den anden ende, den professionelle, som har brug for den virkelige store og stærke motorsav, som kan klare de store træer.

- Ja, vi har udvidet vores fortiment i begge ender, kan man sige, og dermed har nu nu også noget i alle prisklasser, forklarer Kåre Antonsen.

Det drejer sig om hækkeklippere, kædesave, løvblæsere, buskryddere, havetraktorer, fejemaskiner, plæneklippere, sneslynger og meget, meget andet - blandt andet et meget stort udvalg af sikkerhesudstyr og beklædning, hvor udvalget også er vokset betragteligt.

En større ombygning i butikken gør det stadig muligt at udvide sortimentet og fortsat præsentere det på en overskuelig og indbydende måde.

- Men vi har endnu mere nyt på vej, lover Kåre Anthonsen, som dog holder kortene ind til kroppen indtil videre.

Men når de mange sommerhusgæster begynder at dukke op til foråret, så møder de en Kalundborg Skov Park Have, hvor de helt sikkert kan se, at der er sket en masse siden sidste år.

Maskiner skal gøres klar

Kåre Antonsen har det princip, at alle de maskiner han sælger i butikken, de bliver afprøvet, og kunden får en instruktion, så kunden ved, hvordan maskinen skal anvendes korrekt.

Selv om man benytter maskinerne på den rigtige måde, så har de alligevel brug for service og eftersyn og nogle gange reparationer. Derfor har Kåre Anthonsen også et værksted i tilknytning til butikken. Det er nu ved at blive renoveret, og det betyder, at der bliver lavet tre arbejdsstationer mod tidligere en enkelt. Der er nemlig også travlhed på værkstedet. Det er nu, man skal have gjort sine havemaskiner klar til det kommende forårsarbejde. Og når der bliver sat reservedele på maskinerne, så er der tale om orignale.

- På den måde er vi helt sikre på, at maskinen fortsat arbejder optimalt, siger Kåre Antonsen.

Kåre Antonsen har også fået gang i sit salg på nettet, og det er til samme priser som i butikken.