Et brag af en Mayo-genåbning

- Vi har ventet længe, og da vi så endelig kunne åbne dørene for kunder mandag, blev vi ikke skuffede. Det var over al forventning, og vi solgte 600 sandwiches i løbet af dagen, hvor kunderne stod i kø langt ud på gaden, fortæller Mehrdao Rahmian.

Nordvestnyt mødte de to, da de var ved at gøre klar til at åbne sandwichcafeen tirsdag formiddag, og vores samtale blev afbrudt, da dagens to første kunder kom ind og spurgte, om der var åbent. Klokken var 09.59 - altså ét minut til den »rigtige« butiksåbning, hvilket selvfølgelig ikke var noget problem: