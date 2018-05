Se billedserie Formand Kenneth Holst glæder sig over, at klubben kan fortsætte. Nye medlemmer er også velkomne hver onsdag 16.30 i Svebøllehallen. Privatfoto

Et års fødselsdag fejret med nye bælter

Kalundborg - 03. maj 2018

Svebølle Shotokan Karateklub kunne for nylig markere sin et års fødselsdag.

Det skulle selvfølgelig fejres med træning og graduering samt lidt godt til ganen og karatesjov.

- Nerverne er altid på højkant op til gradueringen, forklarer klubbens nye formand Kenneth Holst.

- Derfor er det vigtigt, at sørge for at krydre dagen med andre ting - som eksempelvis at sætte klubrekorder, siger han.

Der var ekstra mange nerver at dulme til netop denne graduering, for i ugerne op til havde klubben kæmpet mod hårde odds, idet man mistede sin Sensei, træner og formand i starten af april.

- Karate er en kampsport, hvor lederskabshirarki er en integreret del af træningen sammen med sportens grundlæggende regler for opførsel. Det var derfor vigtigt for klubben at kunne bevise, at vi evnede at fortsætte uden en Sensei, da ingen havde lyst til at dreje nøglen om. Det var klubbens fremtid, der var på spil, fortæller Kenneth Holst.

Heldigvis for klubben var der masser af hjælp at hente hos forbundet og moderklubben i Brøndby DSKF, så klubbens medlemmer på rekordtid kunne nå at lære det nødvendige pensum op til gradueringen. Den stod på benhård træning de næste uger i mange små hjem, og en motor eller to blev startet med kurs mod Brøndby for at afpudse teknikkerne.

Begestringen var svær at overse, da dagen var omme, for det lykkedes Svebølle Shotokan Karateklub at kvalificere sig til at fortsætte som klub.

- Jeg er meget imponeret over det tekniske niveau, og den entusiasme jeg har set i dag, lød det fra Harun Muharemovic, der er graduør fra moderklubben i Brøndby.

Dagen blev afsluttet med den allerførste klubrekord i spark til pude - rekorden blev sat af Knud Kasler.