Der er 10 Badepunkt-strande i Kalundborg Kommune. Her er der rent badevand. Badesikkerheden er tilpasset den enkelte strand, og der er adgang til toilet samt affaldsfaciliteter. Ved Badepunkt-strande er der også særlige muligheder for friluftsliv, samt kultur- og naturoplevelser. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Et Blåt Flag og 10 Badepunkter i Kalundborg Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et Blåt Flag og 10 Badepunkter i Kalundborg Kommune

Kalundborg - 31. maj 2021 kl. 07:38 Kontakt redaktionen

Nu rammer sommeren igen Danmark, og med det kommer lysten til en tur på stranden og et dyp i bølgerne. Men hvor får man den bedste oplevelse ved vandet?

Mærkningsordningerne Blå Flag og Badepunkt er garanti for en god strandoplevelse, og 234 danske strande og havne kan glæde sig over at være med på den offentliggjorte liste fra Friluftsrådet over strande og havne, hvor det blå eller hvide flag vil vaje denne sommer.

- Rigtig mange danskere vil formentlig igen i år holde ferie i Danmark, og derfor er det glædeligt, at vi har kunnet give så mange strande det kvalitetsstempel, som mærkningsordningerne Blå Flag og Badepunkt er, nemlig en høj standard indenfor miljø, vandkvalitet og sikkerhed, siger Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet.

183 strande og havne kan i 2021 hejse det Blå Flag, mens hele 51 strande er blevet udnævnt som et Badepunkt.

Badepunkt er en nordisk mærkningsordning for strande, som modsat Blå Flag-strande ikke har et hav af faciliteter, men til gengæld er steder med særlige natur-, kultur- eller friluftsoplevelser. Ordningen startede som et pilotprojekt med syv Badepunkter i 2018 og er siden blot vokset i popularitet.

- Jeg er glad for, at så mange kommuner viser interesse for at kunne hejse Badepunkt-flaget og dermed tilbyde sine gæster badeoplevelser af den slags, mange også efterspørger - mere naturlige strande, hvor man kan få fine natur- eller friluftsoplevelser specielt for det område, men hvor der stadig ligesom på Blå Flag-strandene er rent badevand og badesikkerhed, siger Winni Grosbøll.

Især det sidste er væsentligt, for det internationale Blå Flag-program arbejder målrettet med FN's Verdensmål og har fokus på natur og miljø. Blå Flag handler således ikke kun om høj vandkvalitet eller mange faciliteter, et Blå Flag er også en garanti for en strand eller havn, der arbejder for naturen og miljøet ved bl.a. at tilbyde aktiviteter i løbet af sommeren, som kan være alt fra at klappe en fisk til at samle plast i vandkanten.

I Danmark er det Friluftsrådet, der som en uafhængig part driver mærkningsordningen, herunder i løbet af sæsonen kontrollerer, at strande og havne med Blå Flag og Badepunkt lever op til kriterierne i ordningen.

I Kalundborg Kommune er det følgende strande, der er blevet tildelt et flag:

Blå Flag: Havnsø Havn.

Badepunkter: Bjerge Sydstrand, Gisseløre Badebro, Kysttoften Kalundborg, Mullerup Strand, Nyby Havnebad, Reersø Nordstrand, Saltbæk Badebro, Svallerup Strand, Ulstrup Sønderstrand og Vesterlyng Nordstrand.