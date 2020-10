Ester Brohus besøger Juvi

- Jeg havde netop færdiggjort al materialet til en ny udgivelse, da jeg mødte Karsten. Det kunne ikke passe bedre. Karsten er meget inspirerende at arbejde sammen med, og så spiller han jo helt fantastisk, fortæller Ester Brohus, som arbejder på sit 12. album, som forventes at komme på gaden i begyndelsen af 2020.

24 år som Kim Larsens kapelmester og guitarist er længe, men ikke desto mindre har det nye, musikalske bekendtskab mellem Brohus og Skovgaard udviklet sig til hurtigt at blive meget mere end et tilfældigt møde.

Det har nemlig vist sig, at de to musikere er et rigtig godt makkerpar, som ikke mindst nyder godt af hinandens gode humør.