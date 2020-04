Esbern Snare og hans følge kommer ikke til Kalundborg i år, men nogl af de aktiviteter som skulle have været afholdt i forbindelse med byfesten, vil i stedet blive afviklet over efteråret. Foto: Anders Ole Olsen

Esbern Snares Byfest spredes over efteråret

Kalundborg - 07. april 2020 kl. 18:08 Af Thomas Rye

Den traditionsrige Esbern Snares byfest er aflyst i 2020 på grund af Coronakrisen, men det betyder ikke at kalundborgenserne bliver helt snydt for byfest i år.

På et møde tirsdag besluttede de to formænd Glenn Swärd og Brian Sønder Andersen samt aktivitets- og marketingkoordinator Anita Winther, at man vil forsøge at gennemføre flere af byfestens aktiviteter på et senere tidspunkt på året.

- Esbern Snares Byfest er forbundet med mange traditioner, og vi må se i øjnene at det ikke bliver muligt at flytte den. Kalundborgenserne vil dog ikke blive helt snydt for fest, da vi har besluttet at forsøge at gennemføre de byfestarrangementer som kan gennemføres på senere tidspunkter i løbet af efteråret, siger Anita Winther.

Præcis hvilke arrangementer som kan gennemføres og hvornår, vil Vores Kalundborg forsøge at danne sig et overblik over i den kommende tid.

- Det kan for eksempel være temafester, koncerter eller bierfest, som kan holdes i løbet af september, oktober og november. I første omgang skal vi nu tale med byens handlende og arrangørerne om hvilke arrangementer, som det giver mening at gennemføre, siger Anita Winther.