Erhvervschef Jens Lerager og Kalundborgegnens Erhvervsråd vil hyre projektleder, der skal forskønne bymidten med nye tiltag.Foto: Jørn Nymand

Erhvervsråd vil have flott bymidter

Kalundborg - 02. august 2020 kl. 16:24 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal mere fokus på bymidterne i Kalundborg, Høng og Gørlev. Det mener i hvert fald Kalundborgegnens Erhversråd, der er på udkig efter en projektleder, der i de kommende to år skal prøve at opgradere forholdene for de forretningsdrivende.

Stillingen som projektleder er nyoprettet, og den kommende medarbejder får blandt andet til opgave at arbejde sammen med kommunen, handelsstandsforeningerne og de forretningsdrivende.

- Vedkommende skal hjælpe os med at hjælpe bymidte-­erhvervene, butikker, restauranter og udlejere, og meget gerne aktiviteter, som vi ikke har set før.

- Det kan være noget med at tilrettelægge, kigge på gode ideer, vi kan hugge, og finde på noget selv med handelsstandsforeningerne, si-

ger erhvervschef Jens Ler­ager. Erhvervsrådet har traditionelt ikke arbejdet meget med bymidte. Vi har ikke mange medlemmer i detailhandelen, men dog nogle. En af de store udfordringer for vores medlemmer er at finde de rette medarbejdere. Så hvis vi vil sikre tilstrækkelig arbejdskraft, så er vi nødt til at have nogle spændende bymidter. Vi vil gerne opruste dem, der allerede er der, så de også er der om 5-10 år, forklarer Lerager.

Kalundborgegnens Erhvervsråd bruger cirka halvanden million kroner af egenkapitalen på ansættelsen, der i første omgang gælder for to år.

- Det er et spørgsmål om penge. Vi håber selvfølgelig, at vi kan kigge på det om to år og se, at det fungerer. Og så fortsætter vi, hvis vi kan finde penge til det, lyder det fra erhvervschefen.

Der er ansøgningsfrist den 21. august.