Erhvervsråd ser tilbage på 2020

Coronaen har sat sit præg på Kalundborgegnens Erhvervsråd aktiviteter det seneste år. Den sidste generalforsamling holdt foreningen den 10. marts 2020, dagen inden at Statsminister Mette Frederiksen officielt lukkede Danmark ned. Et år senere er Coronaen her stadig, hvorfor årets generalforsamling måtte holdes digital, og formand Charlotte Balslevs beretning kredsede da også en del om Coronaen, og de effekter pandemien har haft på foreningen og dens medlemmer.

- Vi har set store forskelle i hvordan virksomhederne har klaret sig igennem Coronasituationen. Vi har medlemsvirksomheder, der er hårdt ramt, for eksempel restaurationsbranchen eller andre dele af underholdningsindustrien. Og vi har naturligvis også haft virksomheder, som har haft et meget tilfredsstillende 2020, sagde formanden.

2020 var imidlertid gået bedre for Kalundborg end man kunne have frygtet, fortsatte hun.

- Overordnet set, kan jeg sige, at vi på Kalundborgegnen faktisk er sluppet skånsomt igennem krisen. Og det jeg kan trække frem er faktisk, at vi ser et normalt billede af konkurser, det har ikke ændret sig i forhold til et såkaldt »normalt« år. Vi har rigtig solide beskæftigelsestal. Og så har vi faktisk en rigtig stor lyst til at investere på Kalundborgegnen - både fra eksisterende virksomheder og vi ser også rigtig mange nye spændende virksomheder som kommer til os, sagde Charlotte Balslev.