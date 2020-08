Se billedserie Kronprinsen (th.) borgmester Martin Damm (V) (tv.) - i selskab med direktører fra Novo Nordisk, Novo­zymes og Ørsted. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsliv: Omstilling får enorm betydning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsliv: Omstilling får enorm betydning

Kalundborg - 21. august 2020 kl. 18:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

- For Kalundborg Forsyning er det vigtigt, at vi bidrager til udviklingen af Kalundborg som en bæredygtig og grøn industrikommune. Samarbejdet i Kalundborg Symbiose spiller en stor rolle, sagde Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning, ved indvielsen af den »nye« blok 6.

Ombygningen gør også en væsentlig forskel for Novo Nordisks største produktionsenhed i Kalundborg:

- Indvielsen markerer en vigtig milepæl for Novo Nordisk, idet vi nu udelukkende har bæredygtige energikilder på vores produktionsfacilitet i Kalundborg. Det gælder både el, fjernvarme og damp. Novo Nordisk har sat et mål om nul CO2-udledning fra vores globale drift og transport senest i 2030. Målet er led i en ambitiøs miljøstrategi, der skal gøre Novo Nordisk til en virksomhed med nul miljøpåvirkning. Konverteringen af Asnæsværket, hvor kul udskiftes med bæredygtig biomasse, bidrager til netop dette, sagde Henrik Wulff, koncerndirektør, Novo Nordisk.

Foruden Danmark har Novozymes også produktion i for eksempel USA, Kina og Brasilien, og selskabets biologiske løsninger hjalp i 2019 dets kunder til at opnå CO2-reduktioner på 87 millioner tons. Det svarer til at fjerne ca. 36 millioner biler fra vejene. Thomas Videbæk, koncerndirektør for global produktion, innovation og forskning i Novozymes:

- Det er en stor dag for Kalundborg og resten af Danmark. I et fælles projekt har vi nedlagt et stort, kulfyret kraftværk, sagt farvel til fossile brændstoffer og etableret et kraftværk, der bruger biomasse. I Novozymes har vi gennem mange år investeret stort i at nedbringe miljøpåvirkningen fra vores produktion, hvor vi får strøm fra vindmøller, og vi har etableret produktion af biogas fra vores spildevand.