Se billedserie Sociolog og forsker Eva Steensig talte om, hvordan Danmark og danskerne ser ud i tiden efter covid-19.

Erhvervs-vækst er flot

Kalundborg - 10. september 2021 kl. 16:29 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Kalundborgegnens Erhvervsråds arrangement »Generalforsamling - del 2.« - et arrangement som bød på oplæg og god mad i Rosenvængets Selskabslokaler - er nu blevet afviklet.

Tilbage i marts, da størstedelen af Danmark stadig var under nedlukning, holdt Erhvervsrådet sin officielle generalforsamling online. Her blev alle formalier gennemgået og budgettet blev accepteret for 2021. Men Kalundborgegnens Erhvervsråds generalforsamling plejer også at byde på et relevant og underholdende oplæg samt mad.

For at råde bod på denne mangel af underholdning og god mad lovede Erhvervsrådet at invitere sine medlemmer til en "«Del 2« af generalforsamlingen i takt med, at samfundet åbnede mere op. Dette løfte blev holdt i Høng Hallens lokaler, da Erhvervsrådet samlede knap 60 medlemmer af det lokale erhvervsliv.

Som underholdning inden middagen havde Erhvervsrådet inviteret sociolog og forsker, Eva Steensig, til at sige et par ord om, hvordan Danmark og danskerne ser ud i en tid efter Covid-19. Hun har igennem mange år levet af at studere danskernes adfærd og rådgiver store og små danske, såvel som udenlandske, virksomheder i, hvordan de kan navigere de altid skiftende trends, som samfundet går igennem.

Eva Steensig kunne fortælle, at da Covid-19 ramte verden, var det naturligt at forvente, at danskernes adfærd ville ændre sig. Hun kunne præsentere en række hovedtræk i hvordan adfærden blev ændret. Folk følte sig pludselig sårbare, en større følelse af at være borger trådte frem i bevidstheden, hvilket kunne skyldes det store kontroltab, som mange gennemgik. I tiden efter COVID-19 kan man, som virksomhed, forvente, at ens kunder stiller højere krav, især når det kommer til gennemsigtighed. Folk er trætte af tomme løfter.

Efter oplægget holdt Jens Lerager, erhvervschef i Kalundborgegnens Erhvervsråd, et oplæg, hvor han takkede for deltagelsen og genopfriskede, hvad der blev vedtaget på den oprindelige generalforsamling tilbage i marts. Fem indsatsområder var blevet vedtaget, som Erhvervsrådet skulle arbejde videre med: Bymidteindsats, infrastruktur i området, studie og uddannelse, medlemspleje og rekruttering.

Især emnet om rekruttering er vigtigt at arbejde med, understregede Jens Lerager, da Kalundborgegnens erhvervsliv har set en flot vækst, hvilket også spejles i Erhvervsrådets medlemstilgang. En flot vækst betyder dog også et højere behov for faglært arbejdskraft, akademiske specialister og en række andre profiler.

Afslutningsvist kunne han nævne, at arbejdet med at få flere unge til at blive faglærte særdeles kommer til udtryk i 2022, når DM i Skills kommer til Høng, kun få meter fra hvor generalforsamlingen blev holdt.

Efter oplægget blev der tid til netværk og mad leveret af Rosenvængets Selskabslokaler.