Der er sket meget på Stejlhøj, og der er mere på vej som for eksempel Elgiganten i 2022, og her ses Absalons nye campus. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Erhvervs-succes koster 14 millioner kroner til ny vej

Kalundborg - 09. september 2021 kl. 11:30 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Novo Nordisk etablerer ny fabrik. Biltema, Harald Nyborg og Elgiganten rykker ind og bygger stort i detailbutiksområdet. Der sker en masse på Stejlhøj. Og der er snart udsolgt af ledig areal. Men det betyder også, at infrastrukturen i området - når alle de nye byggerier er på plads - er stærkt udfordret.

Prisen for at løse den udfordring er - 14 millioner kroner. Det vil det nemlig koste at bygge en ny, stærkt nødvendig vej.

- Man kan godt sige, at den detail- og erhvervssucces, Kalundborg Kommune oplever i disse år, koster mange penge. Men for det første er det naturligvis en kommunal forpligtelse at sørge for, at vejnet og infrastruktur er i orden og tilpasset behov. For det andet følger der jo en masse positivt med: Arbejdspladser, større udbud af butikker, større lokal omsætning. Og deraf også ganske mange ekstra skattekroner, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V).

Konkret er der behov for at etablere en ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj. Det samlede anlægsbudget for projektet forventes, som nævnt, i følge embedsværket at ville ligge på i alt cirka 14 millioner kroner. Tilslutningen fra Stejlhøj til Holbækvej forventes at ske i et kanaliseret T-kryds eller i en rundkørsel.

Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til projektet, og hele eller en del af projektet vil derfor skulle finansieres af kassen. Der søges derfor om en anlægningsbevilling på 2,5 millioner kroner. Pengene skal finansiere af forundersøgelser, rådgivning, projektering og de indledende anlægsarbejder.

- De penge må så tages af kassen, men jeg forventer ikke, at der er nogen problemer i det, siger Jakob Beck Jensen (V).

Han tilføjer, at selve vejstykket etableres og finansieres i 2022.