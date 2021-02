Strandhotel Røsnæs er med i konkurrencen om at blive kåret til Danmarks Bedste Badehotel. Foto: Fredløv Enggaard Foto: Fredloev Enggaard

Send til din ven. X Artiklen: Er Strandhotel Røsnæs Danmarks Bedste Badehotel 2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er Strandhotel Røsnæs Danmarks Bedste Badehotel 2021

Kalundborg - 15. februar 2021 kl. 12:18 Kontakt redaktionen

Når TV 2's Badehotellet ruller over skærmen hver mandag, kan over en million danskere drømme om klassisk dansk badeferie. De kan dog ikke booke en overnatning på Andersens Badehotel, for seriens badehotel er blot en kulisse lavet til serien. Men hvor kan man så tage hen? Det spørgsmål stiller OpdagDanmark hvert år, og nu skal vi igen finde Danmarks Bedste Badehoteller.

Hvert år kårer OpdagDanmark landets bedste oplevelser inden for en række kategorier, hvor folk via sms og gratis app kan stemme på deres favoritter og være med til at bestemme, hvor man finder landets bedste badehoteller, campingpladser, ishuse, burgers m.m. I 2020 stemte over 11.000 danskere, og nu skal de bedste badehoteller findes for fjerde gang.

- Vi var med for første gang sidste år, fortæller direktør Hanne Dyremose, Strandhotel Røsnæs.

Nu glæder hun sig over at være med i konkurrencen igen. Og den kunne hun godt tænke sig at vinde, og derfor opfordrer den lokale hoteldirektør til, at man er med i konkurrencen og stemmer på Strandhotel Røsnæs.

Alle dem, der stemmer, deltager samtidig i konkurrencen om et gavekort på 2.500 kr. til Danmarks Bedste Badehotel 2021.

Afstemningen er netop gået i gang og fortsætter frem til tirsdag d. 2. marts kl. 12, hvor en vinder kåres for Jylland, Fyn, Sjælland og hele Danmark.

I år har brugerne af opdagdanmark.dk nomineret over 40 badehoteller, der skal dyste om hæderen.

Alle de badehoteller, der får mere end 250 stemmer, får en nål på OpdagDanmarks kort over landets bedste oplevelser.

Læs mere om afstemningen: https://www.opdagdanmark.dk/danmarks-bedste-badehoteller/

Strandhotel Røsnæs ligger unikt - lidt tilbagetrukket i tæt forbindelse med Restaurant Næs. Nogle værelser har den skønneste havudsigt, andre har direkte udgang til vores dejlige grønne område, hvor solen og roen kan nydes ad libitum. Vandreture langs stranden er oplagt - og er vejret til det, er der mulighed for en forfriskende dukkert fra badebroen, lyder det tillokkende fra hotellets hjemmeside

Sidste år var det Rødvig Kro og Badehotel, som med 3.327 stemmer, løb med sejren og titlen Danmarks Bedste Badehotel 2020.