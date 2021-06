Equinor sælger raffinaderi

- Denne transaktion understøtter Equinor koncernens strategi om at fokusere sin portefølje på kerneområder. Equinor vil fokusere sin raffinaderivirksomhed på Mongstad, hvor selskabet kan udnytte den integrerede virksomhed til at udvikle porteføljen, så CO2 udslippet reduceres og samtidig bidrage til Equinors indsats i energiomstillingen. Gennem årene har Kalundborg leveret solide resultater, og der er arbejdet målrettet for at fastholde sikker og pålidelig drift, selv med de udfordringer, som coronapandemien har givet, siger Irene Rummelhoff, executive vice president for Marketing, Midstream og Processing i Equinor koncernen.

- Jeg er meget glad for at vi i dag er kommet til enighed om købet af raffinaderi- og terminalvirksomheden fra Equinor. Både de ansatte og virksomheden er førsteklasses. Det var udfordrende under coronapandemien at gennemføre dette opkøb, men gennem det hårde arbejde både i mit team og hos Equinors team, klarede vi til sidst at komme i mål. Som følge af den tætte geografiske nærhed til vores raffinaderi i Tyskland, er jeg sikker på, at der vil komme mange muligheder for samarbejde mellem de to raffinaderier, ikke mindst når det gælder vores strategi om dekarbonisering.