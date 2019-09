Entreprenøren Kurt Jensen, der driver virksomheden Dan-Trading i Eskebjerg, blev frifundet i Østre Landsret.Foto: Martin Stokkebro Moestrup Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Entreprenør frifundet i landsretten

Kalundborg - 30. september 2019 kl. 12:48 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg tager ikke min straf, når jeg ikke har gjort noget forkert.

Det mente Østre Landsret heller ikke, Kurt Jensen havde. Med stemmerne tre mod nul afviste tre dommere i fredags, at han havde overtrådt arbejdsmiljøloven, og Kurt Jensen blev dermed frifundet.

Sagens omdrejningspunkt er en episode på Kurt Jensens gårdsplads i Eskebjerg, hvorfra han driver enkeltmandsvirksomheden Dan-Trading, der udfører entreprenørarbejde. Den 2. august 2017 var en af hans bekendte, en tidligere automekaniker, på besøg.

Under besøget skal Kurt Jensen flytte en minivan, der har svært ved at starte. Da han får den i gang, springer den mod en gaffeltruck, der er parkeret på gårdspladsen. Mellem minivan og gaffeltruck står hans bekendte, der ender med at få sit ben klemt så slemt, at benet efterfølgende må amputeres.

Kurt Jensens bekendte har selv betegnet ulykken som et hændeligt uheld. Men selv om hans bekendte bare var på besøg, mente Arbejdstilsynet, at Kurt Jensen kunne straffes som arbejdsgiver i sagen, hvilket tilsynet fik medhold i i byretten i Holbæk.

Kurt Jensen stod til at betale en bøde på 40.000 kroner, hvis han tabte.

- Men det her handler ikke om pengene for mig. Det handler om, at hvis jeg tabte, så ville alle selvstændigt erhvervsdrivende med et cvr-nummer være arbejdsgivere 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

- Så det var for at kæmpe for de andre, at jeg gik i retten, siger Kurt Jensen.

Han understreger, at sagen for ham er principiel. Havde han tabt, var han også klar til at tage den videre til Højesteret, hvis det ville være muligt.

- Andre erhvervsdrivende kan ånde lettet op. Især dem, der driver virksomhed fra egen bolig. Havde dommen gået mig imod, bliver frihed og privatliv jo helt flydende. Det er vigtigt for mig, at jeg har reddet privatlivet for alle de andre selvstændigt erhvervsdrivende. Nu kan jeg have gæster, uden at skulle give dem sikkerhedsudstyr på først, siger Kurt Jensen.