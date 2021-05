Kalundborg Kommunes kulturpakker er et forsøg på at hjælpe flere ældre i gang igen med sociale aktiviteter fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget Hans Munk (R). Foto: Mie Neel

Ensomhed er lige så farligt som rygning

Ensomhed kan have ­store, personlige og sundhedsmæssige konsekvenser. Folk skal dog have plads og mulighed til at indrette deres hverdag, så den passer bedst til dem, mener udvalgsformand.

Ensomhed er et stort tabuemne blandt danskerne.

Derfor kan det være svært at starte en debat om ensomhed i befolkningsgrupper, men det er nødvendigt, for ensomhed kan have store konsekvenser for den enkelte.