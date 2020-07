Tre Få det fikset-projekter blev torsdag aften stemt videre, da der var borgermøde om Få det fikset-puljen i Havnsø, fortæller Søren Møberg, der er medlem af den lokale aktionsgruppe for Få det fikset-puljen. Foto: Anna Egeris Karstoft

Enighed om tre Få det fikset-projekter i Havnsø

Kalundborg - 11. juli 2020 Af Anna Egeris Karstoft

Der var bred enighed blandt de 24 borgere, der torsdag aften var mødt op til borgermøde på Havnsø Museumsværft, om at gå videre med tre Få det fikset-projekter.

Det drejer sig om en flydende platform til et sankthansbål, en træterrasse foran Havnsø Museumsværft og et plankeværk rundt om fritidsfiskernes trådgård på havnen.

- Alle tre projekter blev vedtaget med 100 procents enighed, fortæller Søren Møberg, der er medlem af den lokale aktionsgruppe for Få det fikset-puljen i Havnsø.

De tre projekter har samlet en budgetramme på 180.000 kroner, og de skal nu konkretiseres, inden der søges om penge hos kommunens Få det fikset-pulje. I den forbindelse vil der blive nedsat en arbejdsgruppe for hvert projekt.

Tanken er, at platformen til sankthansbålet skal ligge ud for Vestmolen, hvor Havnsø Havnebad også ligger. Behovet for platformen er opstået, efter man besluttede at bygge en legeplads på Østmolen på det sted, hvor der normalt afholdes sankthans.

- Vi har et ønske om at flytte det ud på vandet, så vi kan afholde sankthans med Nekselø og solnedgangen som baggrund, forklarer Søren Møberg.

De to resterende projekter har til formål at forskønne det midterste stykke af Havnsø Havn, så det i højere grad kan forbinde Øst- og Vestmolen, hvor der allerede er sat forskellige projekter i gang med Havnsø Havnebad,

vandaktiviteter til børn og etableringen af en legeplads.

- Lige nu ligger området fra slæbestedet og hen til de små fiskerhuse som et lidt mærkeligt område. Vi har et ønske om, at det bliver forskønnet, så det bliver en naturlig del, at man går der for at komme fra det ene sted til den andet, siger Søren Møberg.

Det skal plankeværket rundt om fritidsfiskernes trådgård blandt andet bidrage til.

- Det er et fantastisk charmerende sted, der giver denne her fornemmelse af »levende havn«, men omgivelserne omkring deres garn er ikke så pæne og trænger til en renovering, siger Søren Møberg.

Frivillige er allerede i gang med at renovere Museumsværftet, der anvendes til forskellige kulturelle formål, og det er den udvikling, man vil understøtte, når man nu søger om midler til en træterrasse, der vil komme til at ligge lige ud til vandet.

- Der kommer et trin fra terrassen ned til en bro på vandet, hvor der næste år kommer til at sidde mange mennesker og spise deres is, siger Søren Møberg håbefuldt.