Enighed om styrelsesvedtægt

Kalundborg - 27. november 2019 kl. 20:25 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

sn.dk har tidligere skrevet om, hvordan Socialdemokraterne i Økonomiudvalget havde valgt at tage forbehold for den nye styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen. Da sagen onsdag aften blev behandlet i Kommunalbestyrelsen, understregede partiet dog, at man var klar til at stemme for vedtægten.

- Til gengæld har et par nedslag vi godt vil sætte fokus på. Dels vil vi gerne have øget opmærksomhed på lejrskoler. Vi har vedtaget at det er op til de enkelte skolebestyrelser, at træffe beslutning om at tage på lejrskole. Da nogen skoler har en trængt økonomi, kunne vi frygte lejrskolen vil blive droppet, det bør vi have opmærksomhed på, sagde Kristine Vesterskov Olsen (S)

- Derudover har vi også en bekymring omkring skolefritidsordninger, da vi har nogle børn der kommer lidt i klemme omkring SFO særligt sidst på skoleåret. Det bør vi holde øje med, sagde hun.

- Det er nogle meget relevante punkter, som vi er helt enige om, at vi skal have fokus på, men prøv at have tillid til at vi kan tage den diskussion i Børn- og Familieudvalget, opfordrede Kristian Kallenbach (V).