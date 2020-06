Se billedserie Kalundborg Kommunes resultater - også på egne ben - er fortsat meget tilfredsstillende. Genrefoto

Enighed om penge til fortsat indsats for børn

Kalundborg - 22. juni 2020 kl. 15:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begyndte for syv år siden, da Kalundborg Kommune tilsluttede sig et forskningsprojekt med særligt fokus på behandling af overvægtige børn og unge. Projektet er fortsat en succes nu i egne kommunale rammer - og fortsætter derfor.

Af Bjarne Robdrup Kalundborg Kommune tilsluttede sig i perioden januar 2013 og to år frem til udgangen af december 2014 et forskningsprojekt med Holbæk Sygehus, med fokus på behandling af overvægtige børn og unge.

Og efter projektets udløb blev indsatserne decentraliseret til de tilsluttede kommuner. Siden 2015 har Kalundborg Kommune med succes indført BOBU - behandling af overvægtige børn.

Det bliver der ikke lavet om på.

Økonomiudvalget har derfor besluttet at anbefale den kommunale direktions indstilling, der går på, at der flyttes 400.000 kroner fra ældre- og sundhedsudvalget til børn- og familieudvalget i indeværende år. Det er nemlig under børn- og familieudvalget, BOBU hører.

Historien bag går længere tilbage, idet Enheden for overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, siden 2008 har behandlet overvægtige børn og unge med stor succes. Næsten syv ud af 10 af børnene har tabt sig - og holdt vægttabet efter to år.

På den baggrund besluttede Holbæk Sygehus at indlede et samarbejde med interesserede kommuner i et to-årigt forskningsprojekt, hvor indsatsen blev decentraliseret ud til kommunerne.

Kalundborg Kommune tilsluttede sig som én ud af fire kommuner i Region Sjælland dette forskningsprojekt, der som omtalt begyndte fra januar 2013 til og med to års varighed.

Det efterfølgende sagsforløb godtgør, at Kalundborg kommune i lighed med andre deltagende kommuner kunne dokumentere lige så gode resultater som de børn, der blev behandlet på Holbæk sygehus, og forældre og børn gav udtryk for, at det var en meget stor fordel ikke at skulle helt til Holbæk sygehus. Men andre ord: En klar styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Der overføres således 400.000 kroner fra ældre- og sundhedsudvalget til børn- og familieudvalget i indeværende år. Det har et enigt økonomiudvalg anbefalet - dog med en bemærkning om, at »såfremt projektet på et senere tidspunkt ændres eller lukkes ned, tilbageføres bevillingen til ældre- og sundhedsudvalgets pulje for forebyggelse og sundhedsfremme«.