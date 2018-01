Enhedslisten vil have undersøgt, om det kan betale sig med gratis busdrift i kommunen. Foto: Jan Holm

Enhedslisten vil have gratis busser til Kalundborg

Kalundborg - 23. januar 2018 kl. 20:41 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere jyske kommuner eksperimenterer for tiden med at gøre det gratis at køre med lokale busser, og står det til Enhedslistens medlem af Kommunalbestyrelsen Niels Erik Danielsen, så bør man i Kalundborg Kommune overveje at følge i deres fodspor.

- Jeg kan se flere fordele ved ideen. Hvis man gjorde det gratis at rejse med busserne, ville det skabe større lighed mellem land og by. Efter kommunesammenlægningen og centraliseringen af mange af de kommunale funktioner i Kalundborg, har mange borgere fået meget lang transport. Gratis busdrift ville udligne noget af den forskel, mener politikeren, der også ser fordele for kommunens bosætningspolitik i gratis busdrift.

- Vi vil gerne have flere folk til kommunen, og alt andet lige vil det gøre det mere attraktivt at bo i kommunens mindre byer, hvis man kan tage bussen gratis, mener Niels Erik Danielsen.

- Jeg er meget bevidst om, at en sådan øvelse ikke er gratis. Derfor går mit forslag da også på, at man skal undersøge fordele og ulemper ved gratis buskørsel, inden man træffer en endelig beslutning. For eksempel kan det være, at det kun er nogle ruter, der betjener kommunens mindre bysamfund, som skal have gratis buskørsel, siger han.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) har tidigere i Nordvestnyt afvist at der er gratis busser på vej til Kalundborg Kommune.

- Jeg forestiller mig ikke, at der er en beslutning på vej, som peger i retning af, at vi skal køre ad de samme veje, selvom jeg har sympati for tanken. Det er ikke en sag, jeg vil tage op, sagde Jakob Beck Jensen dengang.

Ifølge Niels Erik Danielsen bor over 13.000 af kommunens borgere i små landsbyer.