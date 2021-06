Enhedslisten klar med fem kandidater

Og ikke uventet handlede årsmødet også om behovet for at styrke daginstitutioner og folkeskole,

- Kommunen har i årevis haft over 800 unge uden arbejde eller uddannelse. Det er en katastrofe for de unge, det går ud over, men det er også en økonomisk belastning for kommunen. Ledelsen i Kalundborg satser på uddannelse, men det er først og fremmest de længerevarende uddannelser der satses på. Grunduddannelsen og Folkeskolen har behov for et løft.