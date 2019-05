Se billedserie Borgermøderne siden 2015 - her fra begyndelsen af i år i Kalundborg-hallerne - har trukket flere end 1500 til debatter og orientering om havmølleprojektet i Jammerland Bugt. Foto: Peter Andersen Foto: Mie Neel

Energistyrelse tror på afgørelse i løbet af i år

Kalundborg - 09. maj 2019 kl. 11:05 Af Bjarne Robdrup

Pressechef giver ingen garantier for beslutning i år: Det tilsvarende havmølle-projekt ved Omø Syd, hvor der stort set ikke indkom indsigelser, er nu, to år efter fristens udløb, stadig ikke afgjort.

Energistyrelsen vil ikke helt afvise, at der kan falde en afgørelse i løbet af i år om, hvorvidt European Energy A/S får lov at etablere en kystnær havmøllepark i Jammerland Bugt.

Men nærmere kommer man heller ikke et konkret svar ved henvendelse til projektets koordinator, fuldmægtig Søren Keller, eller pressechef Ture Falbe-Hansen, som Keller henviser til.

Energistyrelsen bekræfter, at der nu, godt to måneder efter fristen for indsigelser udløb, fortsat arbejdes med at gennemlæse og analysere de godt 450 henvendelser (indsigelser, red) som styrelsen havde modtaget ved udgangen af februar.

Pressechef Ture Falbe-Hansen siger følgende:

Energistyrelsen er i gang med at behandle indkomne høringssvar fra den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten. Energistyrelsen har modtaget omkring 450 høringssvar. Energistyrelsen kan på baggrund af VVM-redegørelsen og de høringssvar, Energistyrelsen modtager, beslutte at projektets miljøpåvirkninger skal undersøges nærmere, eller at projektet skal begrænses - eller ændres af hensyn til eksempelvis miljøet og dyrene i området.

Falbe-Hansen fortsætter:

- Når Energistyrelsen tager endeligt stilling til, om der skal gives en etableringstilladelse til et konkret projekt eller ej, vil det ske ud fra en samlet vurdering på grundlag af navnlig VVM-redegørelsen og høringen af offentligheden.

Det er endnu for tidligt at sige, hvornår en eventuel etableringstilladelse kan udstedes. Det afhænger som nævnt af, om Energistyrelsen på baggrund af VVM-redegørelsen og de indkomne høringssvar beslutter, at der er forhold, som skal undersøges nærmere, eller at projektet skal begrænses eller ændres af hensyn til eksempelvis miljøet og dyrene i området.

Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige, at Energistyrelsen vil træffe afgørelse i 2019 om projektet, for det afhænger helt af, om der er forhold, der skal undersøges nærmere, afslutter pressechefen.

De 450 høringssvar (heraf 10 fra myndigheder) er reelt ikke dækkende for det egentlige omfang af henvendelser, idet en del afsendere har bidraget med to eller flere indsigelser, der dog kun kun tæller som én.

Sammenlignes projektet i Jammerland Bugt med det tilsvarende ved Omø Syd, er der udsigt til endog meget lang ventetid, før en afgørelse er på plads.

Fristen for at kommentere på projektet i Omø Syd, som European Energy er projektejer af sammen med et hollandsk konsordium, udløb 22. april 2017 - altså for godt to år siden.

Og her er der ikke faldet en afgørelse endnu.

Til sammenligning indkom til Energistyrelsen kun ganske få henvendelser (indsigelser, red.) i forbindelse med Omø Syd-projektet. Og at modstanden mod Kalundborg-projektet er enorm, fremgår af en opgørelse, som foreningen Beskyt Jammerland Bugts bestyrelsesformand, Ole Nyvold, har lavet:

- Sammenligner vi med modstanden og antallet af indsigelser fra andre tilsvarende projekter, overgår Jammerland Bugt alt. Ved Omø er tilgået 20 indsigelser til Energistyrelsen. 14 fra interesseorganisationer, seks fra myndigheder. Ved Vestkysten Syd-projektet modtog Energistyrelsen 89 indsigelser i alt. Og projektet ved Mejlflak (ud for Aarhus-bugten, red.) har udløst 133 indsigelser.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt påpeger tillige, at den lokale modstand får opbakning fra de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet - og flere end 5.400 bekymrede borgere.