Se billedserie Servicechef Johann Bülow, der her agerer chauffør, og kolonialchef Nicolai Andersen fra Meny i Kalundborg kunne fredag aften se dem selv hos en af Danmarks mest populære profiler på Instagram, Anders Hemmingsen, der har over en million følgere. Foto: Screendump

Send til din ven. X Artiklen: Endte pludselig på kendt instagrammers profil: Det gør mig lidt stolt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endte pludselig på kendt instagrammers profil: Det gør mig lidt stolt

Kalundborg - 29. marts 2021 kl. 19:12 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Hvis du fredag aften sad og trillede med tommelfingrene hen over Instagram på din mobil, dukkede der muligvis et par kendte ansigter op på skærmen, såfremt du er stamkunde hos Meny på Nørre Alle i Kalundborg.

For på Anders Hemmingsens profil, én af Danmarks mest populære instagrammere med over en million følgere, kunne man pludselig se servicechef Johann Bülow og kolonialchef Nikolaj Andersen, der hoppede, dansede og kørte i indkøbsvogn gennem gangene i supermarkedet.

- Pludselig begyndte min bedre halvdel at få en masse sms'er om, at hendes mand altså var på Instagram, fortæller Johann Bülow.

Denne mandag, hvor Nordvestnyt møder servicechefen, har han også fået et par kommentarer fra kunder, hvis fredagshumør fik et nøk opad ved at se de to kolleger boltre sig.

- Det er fedt at se et positivt fokus på vores arbejde fra så populært et sted. Det gør mig lidt stolt, siger Johann Bülow.

Et skud fredagsenergi Videoen, som blev delt på Instagram, var egentlig lavet til et andet socialt medie, TikTok, der har 689 millioner aktive brugere på verdensplan, og som særligt er populært blandt unge.

- TikTok er sådan et sted, hvor man let kan lave små videoer med musik i baggrunden, hvor man for eksempel danser eller mimer, siger Johann Bülow.

En anden af den dynamiske supermarkedsduos videoer er lige nu set knap 60.000 gange på TikTok.

Han understreger, at hverken han eller Nikolaj Andersen er eksperter til det, men de gør det, fordi det er sjovt.

- Det er både for at give fredagsenergi til andre, men også for selv at kunne give lidt ekstra, når det er fredag.

Tryghed til at udfolde sig Selv om de populære TikTok-videoer er lavet fuldstændig uden indblanding fra købmændene i Meny Kalundborg, Peter Egebæk og Michael Rasmussen, giver de et godt billede af succesen, som butikken har med at bruge de sociale medier.

Butikken har sågar en fuldtidsansat til at stå for de sociale medier, og Meny i Kalundborg har for eksempel dobbelt så mange følgere som Meny i Holbæk.

- Målet er, at vi skal være lige så synlige på Facebook, som vi er i forretningen, siger Peter Egebæk.

Hvad vigtigere er, så skal tilstedeværelsen online gerne afspejle de ansattes arbejdsglæde.

- Det er medarbejdernes drive, der styrer, hvad vi lægger op, supplerer Michael Rasmussen.

For alle de ansatte kan i bund og grund lægge opslag på Facebook, og det er den »frihed under ansvar«, som gerne skulle påvirke medarbejderne positivt, forklarer købmændene.

Derfor er der også en ekstra snert glæde at spore bag Peter Egebæks mundbind over videoernes virale succes.

- Det kom helt af eget initiativ, så det er dejligt, at de oplever ro og tryghed til bare at gøre det, siger Peter Egebæk.

Selv om Johann Bülow og Nikolaj Andersen startede med at lave videoerne for sjov, da de skulle af med en masse øl og sodavand, har responsen været så positiv, at de overvejer at gøre indslaget fast.

- Formentlig vil vi lave en video hver fredag. Det kunne være fedt at give den energi hver uge, siger Johann Bülow. Du kan se videoerne fra Meny i Kalundborg ved at klikke her.