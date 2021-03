Endnu flere penge på vej

Se billedserie Specialistadvokat Aleksander Pilgaard, Sirius advokater på Østerbro i København, skal hjælpe Vores Kalundborg med at få udbetalt og nedlagt en række legater.

Kalundborg - 17. marts 2021 kl. 13:11 Kontakt redaktionen

I januar offentliggjorde bestyrelsen for Vores Kalundborg, at Købmand Christian Nielsen Borris-Jørgensen og hustru Johanne Borris-Jørgensens mindelegat skulle nedlægges, og derfor opfordrede foreningen til, at man søgte del i midlerne.

Legatets formål er at støtte forhenværende købmænd, samt enker eller døtre efter personer, som i mindst 10 år har drevet næringsvirksomhed i Kalundborg købstad, fortrinsvis indenfor manufakturhandel.

Peter Westergaard fra bestyrelsen i Vores Kalundborg oplyste på et møde i Havneparken onsdag, at der er kommet otte ansøgere, og de seks af dem kan se frem til at få del i midlerne, som man for nogle måneder siden mente var på 70.000 kroner.

Peter Westergaard kunne imidlertid fortælle, at efter man har fået kontakt til specialistadvokat Aleksander Pilgaard, Sirius advokater på Østerbro i København, er man blevet klar over, at der er endnu flere midler, end de 70.000 kroner, man regnede med i legatet.

Derfor opfordrer Peter Westergaard til, at flere sender en ansøgning for at få del i midlerne. Der er endnu ingen officiel ansøgningsfrist.

Målet for Vores Kalundborg er nu at få nedlagt samtlige legater i foreningen, der er nemlig andre end Købmand Christian Nielsen Borris-Jørgensen og hustru Johanne Borris-Jørgensens mindelegat, og selv om man har talt om det i mange år, så er man nu tættere på målet end nogensinde, efter man har fået kontakt til specialistadvokat Aleksander Pilgaard.