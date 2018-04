Se billedserie Kultur- og fritidsudvalgformand Ole Glahn (R) har sammen med resten af udvalget anbefalet et nej til sammenlægning af Musisk Skole og Kalundborg Ungdomskole. Her han til venstre ses ved et kommunalbetyrelsemøde, hvor et kor fra Musisk Skole underholdt. Foto: Ole Brandt

Endnu et nej til fusion af skoler

Kalundborg - 10. april 2018 kl. 14:24 Af Eva Lyng Johansen

Kultur- og fritidsudvalget har valgt at følge børn- og familieudvalgets indstilling om at anbefale et nej til sammenlægning af Musisk Skole i Kalundborg og Kalundborg Ungdomsskole.

- Jeg har aldrig sagt, at det var besluttet af de skoler skulle lægges sammen. Jeg har sagt, at det skulle undersøges, og jeg har ingen problemer med, at vi ikke slår det sammen nu, siger Ole Glahn (R), formand for kultur og fritidsudvalget.

Det var enigt udvalg, som anbefalede et nej til sammenlægning.

Ole Glahn synes ikke, at det har været en spildt proces, fordi kultur- og fritidsudvalget vil stadig arbejde for Kalundborg Ungdomsskole får et større samarbejde med Musisk Skole, folkeskolerne og foreningslivet.

- Nu skal der slås en lederstilling op til ungdomsskolen, og den nye leder skal arbejde for indgå i samarbejder på tværs. Vi har nemlig en kæmpe udfordring med unge, som ikke bruger ungdomsskolens aktiviteter, siger Ole Glahn.

Ole Glahn peger på, at et flertal kunne have stemt sammenlægningen igennem, men med et stort utilfredst mindretral i kommunalbestyrelsen.

- Der skal man som politiker vurdere, om det er slaget værd. Vi startede denne proces for mange år siden, fordi vi syntes at ungdomskolen trængte til ny inspiration. Der kommer også til at ske noget, men nu fortsætter vi med to bestyrelser og ikke en bestyrelse, siger han.

Sagen skal også behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.