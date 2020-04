Endnu et år er gået, hvor socialområdet har overskredet sit budget med mange millioner kroner. Det kan ikke blive ved, lyder det fra socialudvalgsformand Gitte Johansen (V). Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Endnu et år med millionunderskud på socialområdet

Kalundborg - 17. april 2020 kl. 15:14 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hårdt pressede socialområde er endnu engang kommet ud af et regnskabsår med store overskridelser på budgettet.

Således viser regnskabet for 2019, at socialområdet har overskredet sit oprindelige budget med 13,2 millioner kroner.

Kun ved hjælp af en tillægsbevilling på et tocifret millionbeløb fra kommunalbestyrelsen, der blev bevilget i slutningen af november, er det lykkedes området at ende med en negativ bundlinje på 0,2 millioner kroner, fremfor det langt større beløb, som der reelt set er blevet overforbrugt for i løbet af året.

Resultatet kommer ikke bag på Gitte Johansen (V), der er udvalgsformand i kommunens socialudvalg.

- Jeg tænker, det var forventet. Vi har hele tiden vidst, at der var underskud. Det var også derfor, at vi ved budgettet gav nogle flere penge, siger hun.

Budgetoverskridelsen skyldes i særdeleshed et overforbrug i voksenspecialenheden på 18,8 millioner kroner i forhold til det oprindelige budget for 2019.

- Der er en øget tilgang i sager over hele linjen. Der er bare flere, der har behov for hjælp, siger Gitte Johansen og bekræfter administrationens oplæg til socialudvalget, hvor demografiske udfordringer og tilgang samt kompleksitet i sagerne fremhæves som grunde til budgetoverskridelsen i voksenspecialenheden.

Uholdbart i længden I 2018 endte socialområdets regnskab med en budgetoverskridelse på hele 49,3 millioner kroner, hvor overskridelsen i 2017 var på knap 34 millioner kroner.

Både i 2018 og 2019 har kommunalbestyrelsen givet tillægsbevillinger på tocifrede millionbeløb til det hårdt trængte område, men udvalgsformanden erkender, at det ikke kan blive ved.

- Jeg tror, det bliver svært at blive ved med at komme tilbage til kommunalbestyrelsen og bede om penge, siger hun og tilføjer, at udvalget har bedt administrationen om et oplæg til, hvilke håndtag, der eventuelt kan trækkes i, hvis det viser sig nødvendigt.

Og noget kunne tyde på, at det bliver tilfældet, for allerede i slutningen af februar 2020, viste estimater for 2020 en budgetoverskridelse ved årets udgang på 2,9 millioner kroner.

Ifølge Gitte Johansen er socialområdet allerede blevet gennemanalyseret, uden at der er blevet fundet tegn på dårlig styring. Det eneste, der ifølge formanden kan spares på, er selve servicen til borgerne.

- Det her område er et af de mest gennemundersøgte. Medarbejderne er rigtig gode til at visitere og finde priser. De er gode på alle parametre, siger hun og tilføjer, at der derfor heller ikke er nogle nemme løsninger, hvis der skal findes yderligere besparelser.

- Du kan aldrig pille på noget service, uden at det bliver en forringelse for borgerne. Det er også derfor, at det vil være det allersidste håndtag, man vil skulle trække i. Der er vi slet ikke endnu, og det regner vi heller ikke med at komme, siger hun.