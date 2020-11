Her ses arealet på Stejlhøj, hvor varehuset skal bygges med Biltema som nabo. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Endnu en varehusgigant vil nu bygge butik på Stejlhøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu en varehusgigant vil nu bygge butik på Stejlhøj

Kalundborg - 27. november 2020 kl. 12:31 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

I løbet af 2021 åbner endnu en varehusgigant forretning på Stejlhøj. Det nye varehus skal beskæftige 20-25 medarbejdere, oplyser kædens administrerende direktør.

Fra næste år behøver Kalundborgenserne ikke længere at køre til Slagelse eller Holbæk for at handle i Harald Nyborg, for detailkæden har købt en byggegrund på Stejlhøj ud mod Holbækvej, hvor planen er at opføre et helt nyt varehus i løbet af 2021.

Det oplyser administrerende direktør i Harald Nyborg Arne Gerlyng-Hansen, der glæder sig til at åbne i Kalundborg.

- Vi tror, at folk er glade for, at de ikke skal køre så langt fot at komme til en Harald Nyborg. Hovedtanken er, at vi kommer tættere på kunderne ved at rykke ud i områder som Kalundborg, siger han.

Detailkæden har investeret »pænt store tocifrede millionbeløb« i den nye filial, som forventes at blive 2100-2200 kvadratmeter stor og komme til at rumme butik, lager og udstillingsgård.

Varehuset skal ligge på en del af den 36.400 kvadratmeter store grund på Stejlhøj, der har stået uberørt siden 2008.

Dengang var der planer om at opføre et stort område med butiksarealer, men projektet strandede på grund af finanskrisen. På den samme grund forventes den svenske detailkæde Biltema at åbne i slutningen af 2021.

Med Jem og Fix, XL Byg og Stark er Kalundborg allerede hjemsted for tre byggemarkeder. Og Arne Gerlyng-Hansen mener bestemt, at der er plads til endnu et.

- Harald Nyborg handler med mange andre ting end et traditionelt byggemarked, siger han og nævner eksempelvis trailere.

Forventningen er, at filialen kommer til at beskæftige ti fastansatte medarbejdere samt yderligere 10-15 deltidsansatte, der typisk vil være studerende eller andre unge.

Inden byggeriet kan gå i gang, skal Kalundborg Kommune give en byggetilladelse, og afhængigt af forløbet håber Arne Gerlyng-Hansen at kunne byde de første kunder velkomne allerede inden sommerferien.

Harald Nyborg har i forvejen 40 butikker i Danmark og planlægger at åbne yderligere tre i 2021, herunder Kalundborg-filialen. Varehuset forhandler blandt andet autotilbehør, værktøj, byggematerialer, havemøbler- og maskiner, elektronik og sportsudstyr.